Jako vždy v tomto regionu jde o ropu a o moc. Síly těchto tří zemí mají pomoci odvrátit útoky jemenských Húsíů podporovaných Íránem na Saúdskou Arábii a přispět k zvratu ve válce v Jemenu. Povstalečtí Húsíové tam již několik let válčí proti vládním silám podporovaným Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.
V poslední době se Húsíům docela dařilo. Ostřelováním Saúdské Arábie se jim podařilo snížit vývoz její ropy a jejich pozemní postup hrozil tím, že se jim nakonec podaří dostat se k úžině Báb Al-Mandab a tam ohrožovat tankery plující do Rudého moře a dále do Suezského průplavu.
Vládcové Saúdské Arábie se proto obrátili s prosbou o pomoc na Spojené státy, svého tradičního spojence a protektora. Americký prezident Donald Trump sice zásah proti Húsíům zvažoval – dokonce už byla připravena americká letadla naložená bombami – ale pak si to rozmyslel. A nechal Saúdy na holičkách.
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Část analytiků očekávala, že výsledkem bude to, že Saúdská Arábie bude paralyzována. Má sice velké ozbrojené síly, ale rozdrobené a její noví smluvní spojenci – Pákistán a Turecko – se podle nich budou bránit tomu, poslat své vojáky na místo, kde by mohli umírat. Nakonec se ukázalo, že Saúdové mohou skutečně získat podporu svých spojenců a navíc ohlásili začátek ofenzivy v Jemenu. Pro kterou mohou uvolnit síly mimochodem právě díky spojenecké pomoci.
Oslabení amerického vlivu
Uvidíme, jak to dopadne, kolik vojáků do Saúdské Arábie skutečně dorazí a kde budou nasazeni. Nicméně pokud bude nové spojenectví fungovat. Pokud nové spojenectví přežije křest ohněm, totálně to změní poměry na Blízkém a Středním východě. A to dokonce přesto, že se nedá očekávat rozhodné vítězství v Jemenu, protože tamní „vládní strana“ je rozdrobená a z nouze spolupracuje s teroristy a separatisty.
Ukáže se, že tamní země mohou fungovat bez ochrany Spojených států, a tudíž nemusí příliš dbát na jejich politiku. Vliv Washingtonu to pochopitelně oslabí, včetně jeho schopnosti tlačit na mír mezi různými znepřátelenými stranami či chránit trasy pro přepravu ropy.
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Nicméně Západ by se alespoň mohl radovat, že po možném úspěchu Saúdů zlevní ropa. Ani to ale není tak jisté. Jednak jsou to právě Saúdové, kdo často zvedal světové ceny ropy, jednak se tím otevírají další možnosti konfliktu. Třeba s Izraelem, proti kterému je nové spojenectví také zaměřeno.
Navíc nelze vyloučit, že se nakonec otočí i proti Západu jako takovému. Při všech změnách totiž jedno zůstává při starém. Blízký a Střední východ jsou oblasti paradoxů, které se podobají periodicky vybuchujícímu sudu s prachem a takovými zůstávají i po změně tamních spojenectví. Stažení Ameriky z role hlavního bezpečnostního garanta může tento proces ještě urychlit.