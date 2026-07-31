Proč Saúdové touží po jaderné energii? Dohoda s USA budí obavy

Ta umožní muslimské monarchii využívat jadernou energii. Jinými slovy oba státy se dohodly, že tam Američané postaví jadernou elektrárnu. Prezidentu Donaldu Trumpovi se není co divit – je lepší, když na tom vydělají americké firmy než jiné. A současně si udrží aspoň elementární kontrolu nad tímto odvětvím.
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Už to není o atomovkách, ale o ropě, hlupáku. Ustoupí spíše Írán, nebo Trump?
Tedy kontrolu... Dohoda je v tomto velmi vágní, nejsou v ní žádné zmínky o striktních mezinárodních kontrolách a Saúdové si pod dohledem Američanů mohou sami vyrábět i palivo. To daleko přesahuje dohodu, kterou už v roce 2009 podepsal další hráč v oblasti – Spojené arabské emiráty. Saúdská Arábie tak získala významnou výhodu. Nabízí se logická otázka, jestli by tuto výjimku nechtěly i Emiráty?
A není to jen další krůček, aby došlo k tomu, co Trump tolik nechtěl, tedy šíření uranu po oblasti Blízkého východu? Jistě, Saúdové mohou obohacovat uran jen o pár procent, řekněme tři, aby se materiál dal používat jako palivo v jaderných elektrárnách.
Jenže zůstalo by u toho? Není to jen příprava na to, že si ve stejné chvíli jinde v horách postaví jiné centrifugy, kde by začali uran obohacovat o 90 procent? Což už správně tušíte, je míra, která je dostatečná k výrobě atomové bomby.
Severokorejské memento
Známe přece podobné příklady z minulosti. Severokorejští komunističtí bossové se také vždy křižovali, že potřebují uran jen pro mírové účely, aby poháněl jejich jaderné elektrárny. A dnes je z této země strašák celé východní Asie, protože se každý bojí, kdy Kim Čong-unovi rupne v hlavě.
A současně musí velmoci jakýkoliv krok proti Severní Koreji velmi zvažovat.
Podobným příkladem je i Írán, se kterým nyní USA střídavě válčí. Také on si pokoutně začal vyrábět uran na bomby. To bylo jedním z důvodů, proč Američané a Izraelci na Írán zaútočili. A je krajně nepravděpodobné, že by se svého jaderného programu do budoucna vzdal.
A tímto směrem se dívají bohatí monarchové ze Saúdské Arábie, i když tvrdí, že se chtějí zbavit závislosti na ropě i plynu a jaderky potřebují i kvůli tomu, aby mohli ochlazovat datová centra, která hodlají v zemi postavit. Realista typu bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera by jistě řekl: „Na pohádky už jsem moc starý.“
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Na „protiizraelské“ vlně. Ve stínu Íránu a strašení šíity možná dorůstá sunnitský úplněk
Donald Trump sice podmiňuje jadernou spolupráci se Saúdy tím, že by monarchie měla uznat Stát Izrael, ale znáte to. Teď si hlavně potřeboval udobřit spojence, kterého naštval jeho únorový útok na Írán, jenž destabilizoval celou oblast. A naštvaný je i americký spojenec Izrael, který si v oblasti udržoval primát, že je jedinou zemí, která vlastní jaderné zbraně, ač o tom nikde nemluví.
Je otázkou času, než další země v oblasti začnou prahnout po jaderné energii, kterou mohou získat nejen od Američanů, ale i od Francouzů, Číňanů či Rusů. A jen tak mimochodem si pak začnou vyrábět i vlastní jaderné zbraně. Američané tak nakonec mohou přijít o jaderný byznys na Blízkém východě, dominanci v oblasti i spojence, protože už je tam nebudou tolik potřebovat. A oblast bude mnohem nestabilnější než kdykoliv předtím.