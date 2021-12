Sázka na piráta. Kompetenční žaloba nemusí být výhrou vlády

Jednou pro vždy tu pak budeme mít názor autoritativního arbitra na to, co prezident smí a nesmí požadovat a činit ve vztahu ke vznikající vládě. To by například znamenalo, že Miloš Zeman, jako zatím jediný přímo zvolený prezident, se už pro futuro nebude ohánět argumentem, že mu přímá volba dala k něčemu legitimitu.

Vše ale nemusí probíhat tak snadno, jak si koalice koalic narýsovala, o tom ostatně svědčí úterní neplánovaná schůzka hlavy státu s premiérem Fialou. Jak řekla odcházející soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, soud se bude muset kompetenční žalobou zabývat důkladně, a tedy nikdo nemá očekávat rychlý verdikt. A faktor času tu může sehrát pro vládu neblahou roli.

Vzpomeňme na spory Babišovy vlády o jmenování ministrů z řad ČSSD, kdy jednotliví kandidáti byli nuceni dlouhodobě vystupovat v médiích, a čím déle se veřejnost seznamovala s jejich inteligencí a erudicí, tím byla znechucenější. Jan Lipavský už dnes vadí mnohým členům vládních stran, a to nemluvíme o voličích.

Jak by asi mohla vypadat Fialova válka se Zemanem o osobu nezkušeného a nekompetentního piráta? Měl by ministr, který se ještě před jmenováním veřejně ztrapní, pro vládu nějakou cenu, i kdyby tato nakrásně spor „vyhrála“? To jsou úvahy, kterým se premiér Fiala nevyhne.

Možnost, že by vláda jako celek odmítla být jmenována či by ji snad prezident nechtěl jmenovat, berme jako čistě hypotetickou, protože by měla katastrofální dopady na republiku, covidem počínaje a plány nové vlády konče. Též spěch na rychlé ustavení koalice by vypadal hodně pokrytecky. Sázka na Lipavského může vypadat dost brzy jako velký trapas, ze kterého vyjde jako poškozená nová koalice. Martin Zvěřina