Račte si zasázet veřejnoprávně. Mají být na České televizi reklamy na hazard?

Přestože se často mluví o prevenci, česká veřejnoprávní televize paradoxně vysílá reklamy mj. na sázkové kanceláře, které lákají diváky k tomu, aby „zkusili štěstí“. Jak je možné, že instituce financovaná z koncesionářských poplatků podporuje něco tak škodlivého?

Kdo si pustí sportovní přenosy na ČT, nemůže přehlédnout agresivní propagaci sázkových kanceláří. A nejde jen o kurzové sázení na sport – když si otevřeme webovky těchto kanceláří, jsou tam možnosti zahrát si ruletu, black jack či na desítkách typů výherních (resp. spíše proherních) automatů.

Líbí se vám reklamy na hazard na veřejnoprávní televizi? celkem hlasů: 52 Ano 6 %(3 hlasy) Ne 94 %(49 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy)

Tyto společnosti využívají marketingové triky, jež navozují dojem snadného výdělku a vzrušení. Fráze jako „vsadit si je hra“, „zkus to zdarma“ nebo „výhra je na dosah“ vytvářejí iluzi, že hazard je neškodnou zábavou. Jenže realita je jiná. Denně v Česku přibývají lidé, kteří kvůli hazardu přicházejí o obrovské částky. Začínají nevinně – sázkou na oblíbený tým, malým tiketem do loterie. Jak ale člověk jednou zažije pocit výhry, mozek si žádá další dávku adrenalinu. A rekreační sázkař se brzy může stát problémovým hráčem, který si půjčuje peníze, aby „vyrovnal ztráty“. Mnoho lidí končí v exekuci, někteří jako bezdomovci nebo v extrémních případech i sebevraždou.

Zatímco mnohá města s velkou slávou zavřela a zakázala herny a kasina a někteří lokální politici si na tom postavili i kariéru, hazard se přesunul na internet, kde se dají prohrát ještě větší peníze než v klasické kamenné herně.

Tak k čemu celý ten protiautomatový humbuk vlastně byl? Jen obce přišly o miliony z poplatků, které se přesunuly do jiných kapes. A kapsy hráčů to opravdu nebyly. A zda táta či děda prohrají výplatu, barák či důchod na internetu, anebo v herně, to může být rodině v zásadě jedno. A aby toho nebylo málo, mimo četné rozhlasové, televizní a internetové reklamy v soukromých médiích své hazardní polínko přikládá i veřejnoprávní televize, která takový byznys nepřímo též podporuje a propaguje. A při hlubším zamyšlení i legitimizuje. To systémově opravdu není dobře.

V některých zemích EU jsou reklamy na hazard v televizi přísně regulovány nebo zcela zakázány. Třeba v Itálii platí zákaz veškeré reklamy na sázkové kanceláře, aby se omezil jejich destruktivní vliv na společnost. Česko by mělo následovat tento příklad a ochránit své občany před manipulativním marketingem hazardního průmyslu, alespoň ve veřejnoprávní televizi. Když už ne ve všech.