Nesmí tu po mně zůstat binec, říká obyvatelka jeskyně provoněné kořáním a chlorofylem

I když Andrea, pravda, věci sbírá. Sesbírá všechny bezprizorné věci, které uvidí. Sesbírá všechny, které se jí líbí. Sesbírá ty, co se jí nelíbí, v naději, že si na ně zvykne. Sesbírá věci špinavé, rozbité a porouchané v přesvědčení, že je umyje, naleští, opraví a dá jim nový život.
Sbírá i živé bytosti, většinou teda jen kytky, protože v našich zeměpisných šířkách a délkách málokdo vyhodí z domu na ulici nemocného křečka nebo psa.
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Když koupíte rozmazlenou kytku, nepomůže vám ani pěstitelské desatero
Vejít do Andreina bytu se podobá speleologické výpravě. Musíte se v něm protahovat úzkými chodbičkami mezi nánosy zachráněných věcí, které, jak si slíbila, časem opraví. Některé z věcí, které potřebují láskyplnou péči, jsou ale zapadlé tak hluboko pod novějšími nálezy, že se k nim Andrea sotva kdy dostane. O mnoha věcech už ani neví, že je má – o to radostnější jsou ale nečekaná setkání. K těm ovšem dojde pouze v případě, že se stoh či komínek náhle zřítí a odhalí své základy.
Andrein byt je jeskyně provoněná kořáním a chlorofylem desítek zachráněných kytek a prosycená pachem prachu a plísně. O vlhko v něm není nouze už proto, že při zalévání rostlinek Andree tu a tam pár kapek unikne a vsákne se do závějí.
Byt ale není neobyvatelný, i když v něm mnoho místa nezbývá. V každé volné chvilce Andrea své věci přebírá, oprašuje a hledá pro ně vhodnější umístění.
Věřím, že zachráněné věci Andreu milují a jsou ochotné porušovat fyzikální zákony, když o to hezky poprosí. Neměřila jsem to, ale věřím, že v jejím obýváku je gravitační zrychlení nejméně desetkrát nižší než jinde na Zemi.
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Když už jsem váš dům našla… O balíku, milé černé doručovatelce a nedohledatelné adrese
Andreinu bytu můžete říkat všelijak. „Smetiště,“ označuje ho její máma. „Skládka,“ říká její bývalák. „Dobrý důvod, proč vás vystěhovat,“ křičí majitel nemovitosti.
Já jsem ho jednou označila za Léčebnu dlouhodobě nemocných věcí, ale to se Andree nelíbilo. Její věci mají naději se uzdravit, ona jim dovede dát nový život. Udělá to hned, jak se k tomu dostane.
Její byt je Tratoliště nadějí.
A teď Andrea, neohrožená zachránkyně všeho živého i neživého, zažila okamžik nefalšované hrůzy. Diagnostikovali jí terminální chorobu a trvalo několik týdnů, než se zjistilo, že diagnóza byla mylná.
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Neviděl jsem ho, tak byl černý. Když předsudkům podléhají i vědci
„Uf!“ oddechla si Andrea. „Zabalit to tady za pár měsíců, to by se mi nechtělo. To už bych nestačila ani uklidit. Nesmí tu po mně zůstat binec.“ A rozhlédla se po svém království.
Aby stihla všechny exponáty přebrat, opravit a najít pro ně nový domov, k tomu bude potřebovat nejmíň půl století. Každopádně doufám, že – tak jako ty fyzikální – se budou před Andreou sklánět i biologické zákony a ona se, jak to plánuje dalajlama, dožije 120 let.