Strategický milník českého obranného průmyslu. Vstup CSG na burzu vysílá signál i tvůrcům politik

Miloš Balabán
Úhel pohledu   15:00
Akcie holdingu Czechoslovak Group (CSG), který se zaměřuje hlavně na zbrojní výrobu, vstoupily v pátek poprvé do obchodování na burze Euronext Amsterdam. Holding nabídl na burze v Amsterodamu akcie za 3,3 miliardy eur (téměř 80,2 miliardy korun). Po případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Jedná se o velmi důležitý krok, který není jen „obchodním případem“.
Majitel výrobce munice a zbraní Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad a...

Majitel výrobce munice a zbraní Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad a generální ředitel Euronext Amsterdam Rene van Vlerken pózují při debutu CSG na burze, Amsterdam, 23. ledna 2026. | foto: Reuters

Majitele společnosti CSG Michala Strnada uvítal generální ředitel burzy...
Interiér burzy v Amsterdamu, Nizozemsko, 23. ledna 2026.
Debut CSG na burze Euronext Amsterdamu, 23. ledna 2026.
Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...
19 fotografií

Odráží totiž i prudkou změnu v evropském strategickém myšlení. Evropa po ruské invazi na Ukrajinu už nepředstírá, že válka je nemyslitelná a začíná se na její možnost připravovat. K tomu je ale potřeba sladit průmyslovou základnu s finančními trhy, aby se mohla adekvátně rozvíjet zbrojní výroba, která se stala po skončení studené války tak trochu popelkou.

Zbrojní výroba se ztenčovala a dodavatelské řetězce se „outsourcovaly“. Válka na Ukrajině bezpochyby zafungovala jako šoková terapie a urychleně se začaly obnovovat nebo znovu budovat výrobní kapacity obranného průmyslu. Ruku v ruce s tím šly i první vstupy zbrojních firem na burzu.

Bezpečnost jako existenční otázka

Německý výrobce tankových převodovek Renk nebo francouzský výrobce nočního vidění Exosens tak učinily v roce 2024, o rok později se přidala německá společnost TKSM stavící námořní lodě. A nyní tak fakticky ve stejnou chvíli činí spolu s CSG i společnost KNDS, francouzsko-německý výrobce hlavního bojového tanku Leopard 2. Náš největší výrobce zbraní se tak ocitá ve velmi dobré společnosti.

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Vstup CSG na burzu vysílá signál i tvůrcům politik. Soukromý kapitál je připraven investovat do odvětví obrany. To ale vyžaduje i dlouhodobé závazky k nákupům zbraní, zbraňových systémů a vojenské techniky. Nejde to bez trvalé průmyslové strategie a v tomto ohledu je dobře, že si nová česká vláda její potřebu dobře uvědomuje.

Tento krok má ovšem ještě další podstatný význam pro klíčové hráče na finančních trzích: veřejné trhy, institucionální investoři i penzijní fondy si mohou ještě více uvědomit, že bezpečnost už není „morálně spornou“, nýbrž existenční záležitostí.

Nezávislost na externích dodavatelích

A pak je zde samozřejmě další významný ekonomický aspekt: předpokládá se, že CSG získá vstupem na burzu další nový kapitál v objemu okolo 720 milionů eur (zhruba 17,5 miliardy korun), který bude reinvestován do výrobních kapacit, technologického rozvoje a strategické expanze. Není pochyb, že právě tento typ dlouhodobých investic nyní Evropa potřebuje, pokud to myslí vážně s udržováním své „odstrašovací“ schopnosti.

Pevnost Evropa? Starý kontinent bude mít do roku 2035 víc zbraní než USA

Posilování ekonomické pozice CSG tak přispívá k posilování evropské obranné průmyslové autonomie, protože závislost na externích dodavatelích mimo Severoatlantickou alianci je značným rizikem, i k vytváření odolnějšího a pružnějšího obranného „ekosystému“.

Není tak přehnané hodnotit vstup CSG na burzu jako strategický milník českého obranného průmyslu.

Vstoupit do diskuse

Zemanová opět mezi pětkou, české cyklokrosařce se dařilo i v Maasmechelenu

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Fenomenální finiš Krčmáře zajistil české smíšené štafetě třetí místo

Michal Krčmář odjíždí ze střelby při smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě.

ONLINE: Wolves s Krejčím ztrácejí na City, West Ham se Součkem porazil Sunderland

Mateus Fernandes z West Hamu slaví gól proti Sunderlandu. Objímá ho Tomáš...

V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda

Představitelé USA, Ukrajiny, Ruska a SAE na jednání v Abú Zabí. (23. ledna 2026)

Malostranský zápisník

Prezident před armádním tuzexem: Alky, alky, nechcete někdo alky? Po pěti!

Miroslav Korecký

Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

Premiér a předseda ANO na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sněmu s svého hnutí (24. ledna 2026)

Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Karel Havlíček,...

Vítězné Němce diskvalifikovali. Český singl mix se tak posunul na šesté místo

Tomáš Mikyska předává Lucii Charvátové ve štafetě dvojic v Novém Městě na...

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Úhel pohledu

Strategický milník českého obranného průmyslu. Vstup CSG na burzu vysílá signál i tvůrcům politik

Majitel výrobce munice a zbraní Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad a...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.