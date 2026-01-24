Strategický milník českého obranného průmyslu. Vstup CSG na burzu vysílá signál i tvůrcům politik

Odráží totiž i prudkou změnu v evropském strategickém myšlení. Evropa po ruské invazi na Ukrajinu už nepředstírá, že válka je nemyslitelná a začíná se na její možnost připravovat. K tomu je ale potřeba sladit průmyslovou základnu s finančními trhy, aby se mohla adekvátně rozvíjet zbrojní výroba, která se stala po skončení studené války tak trochu popelkou.
Zbrojní výroba se ztenčovala a dodavatelské řetězce se „outsourcovaly“. Válka na Ukrajině bezpochyby zafungovala jako šoková terapie a urychleně se začaly obnovovat nebo znovu budovat výrobní kapacity obranného průmyslu. Ruku v ruce s tím šly i první vstupy zbrojních firem na burzu.
Bezpečnost jako existenční otázka
Německý výrobce tankových převodovek Renk nebo francouzský výrobce nočního vidění Exosens tak učinily v roce 2024, o rok později se přidala německá společnost TKSM stavící námořní lodě. A nyní tak fakticky ve stejnou chvíli činí spolu s CSG i společnost KNDS, francouzsko-německý výrobce hlavního bojového tanku Leopard 2. Náš největší výrobce zbraní se tak ocitá ve velmi dobré společnosti.
Vstup CSG na burzu vysílá signál i tvůrcům politik. Soukromý kapitál je připraven investovat do odvětví obrany. To ale vyžaduje i dlouhodobé závazky k nákupům zbraní, zbraňových systémů a vojenské techniky. Nejde to bez trvalé průmyslové strategie a v tomto ohledu je dobře, že si nová česká vláda její potřebu dobře uvědomuje.
Tento krok má ovšem ještě další podstatný význam pro klíčové hráče na finančních trzích: veřejné trhy, institucionální investoři i penzijní fondy si mohou ještě více uvědomit, že bezpečnost už není „morálně spornou“, nýbrž existenční záležitostí.
Nezávislost na externích dodavatelích
A pak je zde samozřejmě další významný ekonomický aspekt: předpokládá se, že CSG získá vstupem na burzu další nový kapitál v objemu okolo 720 milionů eur (zhruba 17,5 miliardy korun), který bude reinvestován do výrobních kapacit, technologického rozvoje a strategické expanze. Není pochyb, že právě tento typ dlouhodobých investic nyní Evropa potřebuje, pokud to myslí vážně s udržováním své „odstrašovací“ schopnosti.
Posilování ekonomické pozice CSG tak přispívá k posilování evropské obranné průmyslové autonomie, protože závislost na externích dodavatelích mimo Severoatlantickou alianci je značným rizikem, i k vytváření odolnějšího a pružnějšího obranného „ekosystému“.
Není tak přehnané hodnotit vstup CSG na burzu jako strategický milník českého obranného průmyslu.