Schengen oceníte v pohraničním lese. Ale jak to říci jazykem unijních či českých byrokratů?

To je věc názoru. Těžko říci, zda se – pokud jde o Schengen – k tomuto názoru u nás kloní většina. Ale jestli se někdo pro to snaží něco dělat, je to spíše unijní byrokracie samotná. „Unijní věrchuška“, chtělo by se říci.

Našinec si toho mohl všimnout kolem víkendu, kdy se slavilo 40 let od podpisu Schengenské dohody. Bylo to 14. června 1985 na lodi na řece Mosele u lucemburské obce Schengen. Právě tam, kde se stýkají hranice Francie, Německa a Lucemburska. A mělo to nepochybný půvab. Zkuste se sami v duchu přenést do června 1985, kdy u nás se chystala spartakiáda. Napadlo by tehdy někoho, že za pouhých pět let bude vše jinak? Kdy i nás začne zajímat volný přechod hranic? V tomto smyslu Schengen slouží jako zhmotnění ideje, v jejíž celoevropský úspěch nemohli úplně věřit ani sami její zakladatelé.

„Zůstáváme neochvějní“

Střih. Je červen 2025 a do Schengenu se sjeli unijní ministři, aby tu ideu připomněli. Shodli se na deklaraci obsahující i takovýto jazyk: „Zůstáváme neochvějní ve své vůli chránit základní principy schengenského prostoru, jako je volný pohyb, bezpečnost a vzájemná důvěra, a tím zajistit, aby Schengen i v nadcházejících desetiletích sloužil evropským občanům.“

Pane jo, řekne si leckdo, kdo u nás pamatuje červen 1985. Není to jazyk podobnější tehdejší spartakiádě než touze po svobodě? Ti byrokraté to jistě myslí dobře a chtějí o tom přesvědčit evropské občany. Ale používají takový jazyk, že ty občany spíše vytočí.

Vždyť občané vidí, že se Schengen drolí. Že Německo opět kontroluje hranice s Rakouskem (od roku 2015), Českem, Polskem a Švýcarskem (od roku 2023) i Francií, Nizozemskem, Belgií, Lucemburskem a Dánskem (od roku 2024). Může je tato byrokracie – unijní či národní – přesvědčit, že skutečně jedná v jejich prospěch?

Přitom Schengen samotný není příčinou problému. Přinesl skutečné plusy. Pro nás v prosinci 2007, kdy jsme do schengenského systému bez vnitřních hraničních kontrol byli přijati. Ale je třeba to vysvětlovat jinak než byrokraticky či ideologicky.

Nouzový přístřešek 30 metrů za „čárou“

Autor těchto řádek si Schengenu velmi cení. Ale nikoliv z hlediska ideologických konstruktů či evropských hodnot. Ani ne proto, že může letět do Španělska, aniž by ukázal pas. Ani ne proto, že přejíždí-li hranice autem, nemusí na tu minutku zastavit a prokázat se doklady. Ten důvod je ve skutečnosti přízemní, lidský, turistický.

Jestli někdo ze Schengenu hmatatelně profituje, nejsou to ani tak fanoušci letů do Španělska či lidé spěchající autem k moři, ale ti, kteří rádi chodí pohraničními horami a hvozdy. Zvlášť v místech tak odlehlých, že tam nebyly hraniční přechody ani za totality, ani za svobodných poměrů před Schengenem.

Kdo si někdy prošel třeba Novohradské hory, ví, o čem je řeč. Je to pohoří zvláštní, odlehlé, vylidněné, bez turistické infrastruktury i značených cest, dokonce většinou bez státní ochrany přírody. Dorazíte-li do obce (bez stálých obyvatel) Pohoří, hned za ní vidíte zetlelou dřevěnou boudu bývalého hraničního přechodu. Jenže další bývalý přechod ve směru na západ najdete až v Cetvinách na Malši – 10 kilometrů vzdušnou čarou, 20 kilometrů po cestě.

Lze-li na tomto úseku přejít hranici, třeba jen proto, aby našinec kráčel po schůdnější cestě na rakouské straně, či proto, aby využil nouzový přístřešek (asi 30 metrů za „čárou“, fungující, s návštěvní knihou popsanou v němčině i češtině), tak pouze díky Schengenu, který umožňuje překračovat hranici kdekoliv.

Na cosi podobného, ač méně vyhroceného, narazíte v Podyjí, na Šumavě, v Lužických horách, Českém lese i jinde. Všude tam jsou kratší či delší trasy a jejich úseky, kde lze hranici přejít jen díky Schengenu.

Když překročit hranici mimo přechod byl ještě přestupek

Na závěr osobní zážitek. Bylo léto 1990, jisté mezidobí, kdy už vládla svoboda, ale formálně ještě fungovala Pohraniční stráž. U Staňkovského rybníka na Třeboňsku jsem přišel k „zelené hranici“, ale abych měl výhled na sousední městečko Litschau (Líčov), musel jsem překonat jednu terénní vlnu na rakouské straně. Jakmile jsem vykročil, stál za mnou pohraničník se samopalem. Tedy ne že by jím mířil, ale slušně vysvětloval, že jsem spáchal přestupek.

Měl pravdu, formálně vzato jsem opravdu nedovoleně překročil hranici. Ten přestupek jsme vyřešili tak, že jsem mu dal cigaretu, poklábosili jsme a přátelsky jsme se rozešli. Taková banalita, že. Nicméně ten zážitek dodnes používám pro ocenění toho, jak funguje Schengen.

Ale zkuste ho převést do jazyka unijní či národní byrokracie. Do jazyka těch, kteří „zůstávají neochvějní ve své vůli chránit základní principy“.