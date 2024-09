Zvládneme to? Týž establishment, který před dekádou otevřel volný průchod do Německa, ho teď uzavírá

Na pondělní tiskové konferenci spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) ohlásila několik bodů. Kontroly hranic se všemi sousedy Německa. Přísnější pravidla pro migranty i žadatele o azyl. A to vše půjde dost rychle.

Je to reakce na prodlevu v migračním paktu? Vždyť teprve až začne platit, budou migranti třídění na vnější hranici EU. Oficiálně se to tak možná říká. Ale prakticky je to reakce na růst „dovážené kriminality“, na vraždu v Solingenu (neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie tam tři lidi ubodal a osm zranil) i na výsledky zemských voleb v Durynsku a Sasku. Voleb, kde vládní strany zcela propadly a posílily party usilující o větší suverenitu nad tím, kdo smí vstoupit do Německa a jak zacházet s odmítnutými.

Ať tak nebo tak, v pondělí večer se odehrál jistý průlom.