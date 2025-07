Schengen nudný, či zborcený? Systém v současné době prochází krizí

Dnešní doba je přinejmenším v našem veřejném prostoru charakterizovaná neustále opakovanými rituálními prohlášeními o nutnosti podpory Evropské unie. Dokonalou ukázkou vyprázdněnosti těchto deklarací je ale úplné ignorování kulatého výročí jednoho z největších výdobytků evropské integrace. A to konkrétně Schengenského systému, tedy tzv. Evropy bez hranic. Přitom se jedná o záležitost jednak nesamozřejmou, jednak pro drtivou většinu z nás nejdůležitější, pokud padne otázka na přínosy našeho členství v EU.

Stejně jako v 90. letech: auta s německým číslem jsou „odmávnuta“, česká jsou kontrolována.

Obecné povědomí o tomto systému a jeho vzniku je poměrně malé. Což je škoda, protože se jedná o mimořádně zajímavý příběh.

V prvé řadě, zrušení hraničních kontrol nebylo vůbec součástí Římských smluv, které založily čtyři základní svobody, na nichž stojí dnešní Evropská unie. Tedy svoboda pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb mezi členskými státy. Velmi často si lidé myslí, že svoboda pohybu znamená pohyb bez hraničních kontrol. Tak tomu ale není. Římské smlouvy měly za cíl zajistit svobodný pohyb pracovních sil. Ve smyslu svobodné možnosti občana jednoho členského státu vykonávat práci na území druhého členského státu. To ale vůbec neznamená, že na hranici nemůže být kontrolována totožnost cestujících a že pobyt na území jiného členského státu nemůže být dokonce časově omezen.

Původně tomu tak bylo ve všech směrech. Volný pohyb byl vázán pouze na hospodářské důvody a osoba měla právo na území jiného členského státu pobývat pouze po dobu výkonu práce, respektive po určitou dobu, kdy si hledala práci. Nejprve to byly tři měsíce, později šest měsíců, ještě později všechny vazby na výkon práce padly v roce 1992 s Maastrichtskou smlouvou a vzniklo právo pobytu kdekoliv na území Evropské unie, a to z jakéhokoliv důvodu. Hraniční kontroly mezi členskými státy trvaly ještě o nejméně tři roky déle. Teprve v roce 1995 byly zrušeny mezi Portugalskem, Španělskem, Francií, Německem a státy Beneluxu.

Šlo o kamiony, ne o turisty

Cesta k tomuto výdobytku byla mimořádně nesnadná. V prvé řadě je dobré upozornit na skutečnost, že zrušení hraničních kontrol nebylo primárně motivováno blahem turistů. I tento prvek hrál svou roli, ale rozhodující byl problém se zdržováním přeshraničního tranzitu zboží mezi členskými státy, zejména mezi Francií a Německem. Byly to protesty řidičů nákladních aut na této věčně ucpané hranici, které vedly v roce 1984 k podepsání Saarbrückenské dohody o zkrácení čekacích dob mezi oběma státy.

Charakteristické bylo, že byla iniciována a vyjednána mezi francouzským prezidentem a německým kancléřem bez zapojení příslušných ministerstev. Protože oba státníci dobře věděli, že se jedná o záležitost kontroverzní, která by při zapojení všech úřadů mohla uváznout na mělčině. Proto přijali jasné politické rozhodnutí a ministrům uložili zadání naplnit, nikoliv o něm diskutovat.

K této iniciativě se velmi rychle připojily státy Beneluxu, což vedlo 14. června 1985 k uzavření Schengenské dohody. V jejím případě ale už věc nebyla tak jednoduchá a jednotlivé instituce ze hry vyřazeny nebyly. Trvalo dalších pět let, než byla podepsána Schengenská prováděcí úmluva, konkrétně 19. června 1990. A teprve za dalších 5 let došlo ke skutečnému zrušení hraničních kontrol mezi výše uvedenými sedmi státy. Do celého systému se postupně zapojovaly další země, Česká republika reálně až 21. prosince 2007.

I v tzv. tvrdém jádru EU to trvalo téměř čtyřicet let od podpisu Římských smluv, než členské státy připustily skutečnou svobodu pohybu pro obyvatele. Přirozeně toto zdráhání nebylo bez příčiny. Schengenský systém je projevem liberalismu a kosmopolitismu, ale vyvolává i obavy a xenofobii. Polovina 80. let byla obdobím nárůstu nacionalistických stran v západní Evropě. Ta měla i zkušenosti s vlnami terorismu a obavy z možné přeshraniční kriminality. Konec komunismu ve východní Evropě vedl k obavám z neřízené migrace. To vše vedlo k posílení pozice policejních sborů.

Výjimka? Pravidlo?

V současné době ale Schengenský systém prochází krizí. Hraniční kontroly, které v jeho rámci jsou přípustné jako výjimečné opatření, se stávají spíše pravidlem. V letecké dopravě byly zavedeny v plném rozsahu, byť v poněkud jiné podobě, než na jakou je člověk zvyklý. Tedy se to stalo bez větší pozornosti veřejnosti. Na pozemní hranici jsme svědky jednostranných kontrol ze strany Německa, bohužel opět v podobě, kterou známe z 90. let, tedy že auta s německým číslem jsou „odmávnuta“, česká jsou kontrolována. To je ale náš národní problém, že se neozveme.

Jak je patrné, mohli jsme si v minulých dnech připomenout hned trojí výročí. Nestalo se tak. I to svědčí především o nás. Protože Schengenský systém z nás sejmul podstatnou část nálepky občanů druhé kategorie a vrátil nám velký kus lidské důstojnosti ve vztahu k ostatním obyvatelům zejména západní Evropy, se kterou se neustále poměřujeme. Celé to je škoda. Jde o naši vizitku a promarněnou příležitost připomenout něco, na čem opravdu záleží. A co patrně většina z nás považuje za samozřejmost, ale samozřejmé to vůbec není.