Cesta od oceánu k Černému moři bez pasu. Evropský sen, který funguje

Dotýká se nás však i abstraktněji. Když byl před 40 lety vytvořen, znamenal novou éru otevřenosti v Evropě, radikální změnu v historii do té doby uzavřených hranic. Byla to vize lepší budoucnosti.

Ve skutečnosti jen málo signatářů Schengenské dohody z roku 1985 očekávalo, že tato dohoda bude tak úspěšná – pravděpodobně nikdo si nepředstavoval, že zažije dobu, kdy bude cesta od Atlantského oceánu až k Černému moři volná.

Za úspěchem Schengenu stojí usilovná práce a postupné zdokonalování. Fungování a rozšiřování Schengenu je možné jen na základě vyladěného podpůrného systému, který zahrnuje intenzivní policejní spolupráci, odbornou přípravu pracovníků donucovacích orgánů z různých zemí a také plnění společného úkolu, jakým je ochrana hranic.

Máme-li zachovat to, čeho jsme dosáhli, i na dalších 40 let a dále, je zapotřebí Schengen neustále obnovovat. Na to opět neexistuje žádný magický recept. Je však nutno pracovat na třech důležitých aspektech, a to současně.

Budoucnost jako úkol

Zaprvé musíme posílit naše vnější hranice. Pro správu vnějších hranic zavádíme jeden z nejmodernějších informačních systémů. Investujeme také do robustnější fyzické a digitální infrastruktury, zejména na citlivých částech hranice, kde se nepřátelští sousedé snaží používat migraci proti nám jako zbraň. Také výrazně navyšujeme zdroje agentury Frontex, která má na starosti ochranu vnějších hranic, aby poskytovala zemím EU operativní pomoc při správě hranic.

Zadruhé musíme vyřešit problémy systému EU pro řízení migrace. To znamená udělat si pořádek v našem vlastním evropském domě: země EU se loni dohodly na novém paktu o migraci a azylu a Komise jej letos doplnila o nový soubor změn, jejichž cílem je posílit navracení osob, které nemají oprávnění k pobytu v EU.

Tyto reformy jdou ruku v ruce s intenzivnější snahou o spolupráci se třetími zeměmi ve všech aspektech migrace, zejména pokud jde o zpětné přebírání státních příslušníků. To vše, bude-li provedeno v roce 2026, bude mít velký význam.

Třetí způsob ochrany Schengenu spočívá v tom, že zajistíme našim donucovacím orgánům nástroje, které potřebují k tomu, aby mohly proti hrozbám zasáhnout. Musíme zintenzivnit boj proti novým druhům bezpečnostních hrozeb; takových hrozeb, které neznají hranice.

To znamená posílit Europol, aby fungoval ještě lépe, mohl lépe podporovat vnitrostátní orgány a spolupracovat s mezinárodními partnery. Musíme rovněž donucovacím orgánům usnadnit přístup k údajům, uvolnit ruce vyšetřovatelům a umožnit jim pracovat s informacemi, které mohou zastavit trestnou činnost, a takové informace sdílet.

Před čtyřiceti lety začal Schengen jako vize. Dnes je skutečností, kterou je třeba slavit, chránit a dále rozvíjet.

Autor působí jako evropský komisař pro vnitřní věci a migraci v Evropské komisi.