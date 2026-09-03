Proti téměř čtyřsetmiliardovému schodku totiž protestuje nejen opozice, ale i vládní Motoristé a SPD. „Nepovažuji to za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ uvedl šéf Motoristů Petr Macinka. Jejich ekonomický expert Vladimír Pikora dokonce nepřímo pohrozil: „Když premiér řekne ne, tak se bude dál jednat. Potřebuje nás, aby měl rozpočet.“
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Schillerová plánuje druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii. Problém je ale jinde
„Já s tím schodkem rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen. Myslím, že nad tím schodkem vyvoláme ve vládní koalici debatu, protože to samozřejmě nelze přejít bez nějaké hlubší diskuse,“ přidal se šéf SPD Tomio Okamura. „Já z toho samozřejmě nadšený také nejsem. V určitých kapitolách došlo k nárůstům, se kterými nesouzním. Některé položky se mi tam nezdají,“ přidal se i jejich ekonom Miroslav Ševčík.
V příštích dnech a týdnech tak může dojít k v politice poměrně často obehranému scénáři. Schillerová možná svůj návrh záměrně přestřelila, aby bylo kam ustupovat. Přesto bude svůj návrh do roztrhání hájit s tím, že nižší schodek mít nelze. Menší vládní strany budou přinášet vlastní návrhy, kterak deficit zkrouhnout. Chvíli se budou veřejně handrkovat, aby poté Schillerová krapet ustoupila.
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Kritika mě překvapila, ať nám řeknou, kde máme šetřit, čílí se Babiš kvůli Motoristům
Následně se Motoristé a SPD budou hrdě bušit v hruď, jak to zařídili právě oni, a ministryně financí bude vysvětlovat, že to bylo téměř nemožné, ale přesto úspory dokázala najít. Všichni svorně pak budou nadávat na dědictví po Fialově vládě. A schodek státního rozpočtu bude nadále hrozivý.
● Kdybyste to nevěděli, prvním místopředsedou KDU-ČSL je jistý Benjamin Činčila. Také ekonom. Do debaty o schodku rozpočtu přispěl krásnou poznámkou právě na adresu ekonomických expertů Motoristů a SPD Vladimíra Pikory s Miroslavem Ševčíkem. „K oběma z vás jsem chodil na přednášky a toto jste tam rozhodně neučili,“ rýpl si do nich. No není to kouzelné? Snad pana Činčilu pánové Pikora se Ševčíkem brali i na školu v přírodě…
● Premiér Andrej Babiš se při snaze zajistit dvě procenta HDP na obranu snaží vymýšlet lecjaké triky, aby to účetně klaplo, přitom aby mohl peníze použít jinak. Na Slovensku se třeba inspiroval při plánování nových nemocnic. Slováci dvě vykázali jako vojenské, čímž se na dvě procenta HDP na obranu dostali. To samé teď hodlá udělat Babišův kabinet v případě nového vojenského zařízení v areálu pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jemuž má předcházet převod prázdných pozemků pod ministerstvo obrany. Účetní trik? Jistě.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
„Vláda se zjevně snaží uměle nafouknout obranné výdaje projekty, které armáda nepotřebuje,“ řekla třeba Jana Černochová z ODS. Tedy exministryně obrany, která raději posílala do USA vyšší splátky za stíhačky, aby se to Fialově vládě do oněch dvou procent započítalo. A přesto dvouprocentní hranice nedosáhli.
● Do nemocnic se pustil i prezident Petr Pavel. Ten v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že „máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země“. Prezident kritizoval i neefektivní investice do drahé techniky a za příklad uvedl magnetické rezonance. Skvělé téma do prezidentské kampaně. Například březnový článek na iRozhlas.cz s titulkem „Magnetické rezonance se mohou provádět častěji. Reálné zkrácení čekacích dob je ale nejisté“ byl jistě zlomyslným dílem ruské propagandy.