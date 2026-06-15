Tato představa je jádrem takzvaného Fiskálně-strukturálního plánu. Svůj plán si nechala Bruselem schválit už Fialova vláda v roce 2024. Obsahoval vyhlídku drsného šetření tak, aby v posledním roce plánu, tehdy šlo o rok 2028, bylo dosaženo salda -0,5 % HDP.
Nynější ministryně financí Schillerová označuje dva roky starý stanjurovský plán stlačení deficitu do roku 2028 na pouhých 0,5 % HDP za nesmyslný a nerealistický. I když odložíme politické brýle a slovník, je třeba přiznat, že šlo o plán velmi ambiciózní.
Proč Fialův tým přišel se scénářem tak výrazného snižování deficitů? Nebylo to jen tak z frajeřiny; jiná možnost ani nebyla. Abychom pochopili, čím byla Fialova vláda přitlačena ke zdi, je třeba si trochu přiblížit způsob, jakým jsou fiskálně-strukturální plány jednotlivých zemí hodnoceny.
Snížení deficitu vyloučeno
Jak už bylo uvedeno, plán obsahuje výhled vládního hospodaření na nejbližší čtyři roky. Výhled by v sobě měl věrohodně odrážet všechny vládou plánované aktivní změny na straně rozpočtových příjmů i výdajů.
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K tomuto počátečnímu čtyřletému výhledu je pak připojen ještě výhled na dalších deset let, během nichž se ale pro jednoduchost předpokládá jiný, zjednodušený režim: vlády už budou pasivní, tj. žádné aktivní změny u příjmů ani výdajů dělat nebudou, a rozpočtová salda v relaci k ekonomice se budou z roku na rok měnit jen pod tlakem jediného faktoru, a to stárnutí populace – tedy budou se zhoršovat.
Klíčový požadavek je, že ani na konci těchto dodatečných „pasivních“ deseti let se rozpočtové saldo nepropadne pod unijní limit minus tří procent HDP. Co se týče plánu vytvářeného v roce 2024: aby saldo na konci pasivní dekády 2029-2038 nekleslo pod tuto hladinu, musela vláda „zavěsit“ saldo pro poslední aktivní rok 2028 na dostatečně vysokou úroveň – a ta se tehdy rovnala právě onomu ambicióznímu půlprocentu (z něhož se pak čekalo zhoršení během následné dekády na úroveň jen dvě desetinky daleko od „zakázaných“ tří procent). Vláda tehdy zkrátka méně ambiciózní ani být nemohla.
Pokud dnes Alena Schillerová označuje takto vzniklý plán jako „nesmyslný, nerealistický“, v kontextu programového prohlášení nynější vlády má pravdu: souhrn slibů, které prohlášení obsahuje, nemá s drsným šetřením nic společného, takže snížení deficitu na 0,5 % HDP do roku 2028 je prakticky vyloučeno.
Dnes se ještě pořádně opiju
Plán, který teď ministerstvo financí chystá, navrhuje v nejbližších letech daleko větší deficity: například pro rok 2027 činí rozdíl oproti dva roky starému Fialovu plánu téměř dva procentní body. Od roku 2028 nicméně předvídá prudký obrat směrem ke snižování deficitů tak, že v roce 2030 by se jejich úroveň měla dostat zpátky do blízkosti dráhy zvažované už ve Fialově plánu.
Pokud by byla velká šance, že se tento manévr aspoň zhruba povede, byl by nový plán asi vcelku přijatelný. Onen prudký obrat od růstu deficitů k jejich redukci, který by měl nastat za dva roky, ovšem – opět v kontextu vládního programu – nepříjemně připomíná nepříliš věrohodné sliby alkoholiků „dnes a zítra se ještě pořádně opiju, ale svatosvatě slibuju, že od pozítřka začnu objem vypitého alkoholu rychle snižovat“.
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Na věrohodnosti plánu nepřidává ani to, že – jak trefně upozornila Národní rozpočtová rada – pokles deficitů se má začít odehrávat pouhý rok před parlamentními volbami.
Jako základ pro toto budoucí zázračné vymizení českého rozpočtového alkoholismu plán zmiňuje digitalizaci, boj s šedou ekonomikou a investice. Detailní analýza, proč a v jakých částkách tato opatření povedou k razantnímu snižování deficitů, a to už od roku 2028, ale v plánu chybí.
Plán je tak – slovy samotné ministryně Schillerové – podobně nesmyslný a nerealistický, jako byl plán Fialovy vlády. I on obsahuje drsné šetření, jen ho o pár let posunul do budoucna. Hlavní rozdíl je tedy jen v tom, že nový plán povede k většímu dluhu.