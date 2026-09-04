Sám premiér to bere vážně. Tedy tak vážně, aby bylo vidět, že to bere vážně, ale zároveň aby se ve skutečnosti moc nezměnilo. Ale i když je pravda, že v koalici se nic nezmění, vážné téma to je, řekněme společensky.
Zkuste si představit pohled běžného voliče, nejenom voliče Motoristů či SPD. Ten volič byl ochoten (či přinucen) překousnut už leccos. Voliči SPD překousli, že nebyla zrušena muniční iniciativa pro Ukrajinu. Voliči Motoristů překousli, že ve vládě nesedí jejich polobůh Turek, i když byl hlavním symbolem celé strany a ztělesněním jejího étosu.
|
Schillerová plánuje druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii. Problém je ale jinde
Ale rozpočtový schodek, tedy tak velký rozpočtový schodek, jaký navrhuje Babišova vláda, je jiná, vyšší liga.
Stačí si oživit covid, uzávěry a inflaci
I když se říká, že SPD volí „dezoláti“ a Motoristy nadupaní frajírci, může si někdo myslet, že tito voliči nevnímají rizika vysokých rozpočtových schodků? To těžko.
Na to člověk nemusí být intelektuál ani vystudovaný ekonom. Ještě je v paměti vysoká inflace z let 2022 až 2023, kterou vyvolaly vysoké schodky a zadlužení té doby. To zadlužení bylo způsobeno pandemií covidu, především tím, že uzávěry zastavily chod ekonomiky, ale stát platil, jako kdyby běžela. A jakmile covid začal odeznívat, Rusko napadlo Ukrajinu.
|
Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard
Ty neblahé časy pamatuje každý. A snad každý si připouští, ač třeba ne nahlas, že je nezavinil sám Babiš ani sám Fiala, ale vysoké schodky za vlády obou. Za Fialy samozřejmě více, neboť si „vyžral“ dojezd covidu i nástup války na Ukrajině, ale v principu šlo o totéž.
Nejsou na to čerstvé výzkumy ani přesná čísla. Ale dokážete si představit někoho, kdo by nadával na rekordní schodky Fialovy vlády, právem by si je spojoval s posílením inflace, ale zároveň by mávl rukou nad podobně vysokým schodkem, jaký teď navrhuje Babiš?
Tahle hrozba se okecat nedá
Nelze to přesně kvantifikovat. Nelze říci, kolik občanů – natož voličů Motoristů, SPD i ANO – bere riziko ohromných rozpočtových schodků (zadlužení) vážně a kolik ho více či méně pomíjí. Daleko lépe lze odhadnout toto.
Po zimním přetahování o muniční iniciativu, o pravidla vystupování ministra obrany Jaromíra Zůny či o ministerské křeslo pro Filipa Turka je vysoký rozpočtový schodek prvním tématem od voleb, jež by mohlo koalici a její voliče systémově rozkládat. Témata jako muniční iniciativa či Turek lze okecat, překousnout či zapomenout. Ale vysoké rozpočtové schodky potenciálně hrozící vysokou inflací, to je pro hodně voličů něco mimo okecávání a zapomínání.
|
Hra o schodek rozpočtu. Dopadne handrkování v koalici podle obehraného scénáře?
Premiér Babiš prohlásil, že kritika ho překvapila. Že kritici nejsou s to říci, „kde teda máme šetřit“. Na webu je návrhů dost, i racionálně uvážených. Třeba: Vrátit poplatek za obnovitelné zdroje energií do ceny (41 miliard). Ponechat koncesionářské poplatky (osm miliard). Nedotovat jízdné důchodcům a studentům (čtyři miliardy). Zrušit ministerstvo dřepů (osm miliard). Osekat dotace Agrofertu (dvě miliardy). Sloučit vsi pod tisíc obyvatel do větších obcí (deset miliard). A hned je tu dohromady úspora přes 70 miliard.
Nic z toho by samozřejmě neprošlo. Nikdo by to ani reálně nenavrhl. Tím spíš jsou vysoké schodky a hrozba vysoké inflace tématem, jež snad jako jediné může rozklížit fandění voličů, možná i soudržnost v koalici. Tedy jen potenciálně. Koalice z toho nepraskne, ale nějak to reflektovat musí.