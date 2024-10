Komediální kus s Babišem na rozveselení davů. Aneb lepší přiznaný komunista než převlékač kabátů

Vláda Petra Fialy, která se dušovala, že důchodový systém zkolabuje v roce 2050, pokud nebudou robotit bělovlasí starci a bělovlasé stařenky, otočila. Dala za pravdu nám, kteří jsme říkali, že kupříkladu aby chodily děti narozené v těchto letech do důchodu někdy v 73 letech, je asociální nesmysl, nereflektující dobu dožití obecnou (21,5 let v důchodu v průměru při průměrném dožití mužů 79 let a žen 83 let je hausnumero) ani ve zdraví.

Kdo kdy viděl zaměstnavatele, který toleruje zaměstnance pořád běhajícího po doktorech, našel hrnec zlaťáků na konci duhy. A tak tedy prý bude stačit 67 let, což je také hrozná představa.

Elektrotechnik Stanjura, PET lahve a staré boty v čisté přírodě

Eurostat se zase v očích premiéra Fialy a jeho nejlepšího rozpočtáře, elektrotechnika Stanjury zvrhnul, neboť schodek roku loňského po vymazání účetních triků nevyšel o zhruba 70 miliard korun. Statisíce pracujících lidí jsou stále na sociálních dávkách, protože jim plat nestačí. S napětím čekáme, jaké obory zdravotníků nakonec budou stávkovat dříve, či později.

Dále zdražuje už dvakrát zdražené za dobu Fialovy láce (stávající inflace neznamená, že něco zlevnilo, to by byla deflace – jen méně zdražuje to, co narostlo kumulativně o zhruba třetinu v průměru). Školy, školky a byty dále nejsou, na dětské skupiny den po nevyhraných volbách údajně došly ministru Jurečkovi peníze, které předtím nasliboval. Porodnost nejnižší.

Výkladní skříní vlády je momentálně zálohování PET lahví, což je pomoc k blahobytu taková, že si občané alespoň ve starých botách snad užijí čistou přírodu (každý ji má rád, lidé by neměli být jako čuňata v přírodě především kvůli sobě a naší planetě, jinou nemáme).

S transparenty před sídlo vlády chtěli vyrazit policisté, kteří nakonec dostali krásných 1500 korun do tarifů. Silnice pořád jako tankodrom, dálniční síť chybí. Daně se zvedly a ještě se zvednou, živnostníci příští rok zapláčou. Poté co se Fialova nechala chválit v Bruselu, jak se jí ten Green Deal povedl, se najednou snaží otáčet.

Kolik zbylo, zdali vůbec někdy něco bylo

V Bruselu se chystá na slyšení pro místo v Evropské komisi pan Síkela. Důkaz pravdivosti slov o oblibě naší země a úctě k ní v zahraničí díky výborné politice Fialova kabinetu. Místo vládou slibovaných oblastí obchodu či energetiky se má Síkela starat o blahobyt lidí mimo Evropskou unii. Rozvojová spolupráce je jistě důležitá a blahobyt ve světě přejme, neboť přej a bude ti přáno.

Nic to ale nemění na faktu, že Slováci mají obchod, Poláci rozpočet, Rakušané migraci a Němci předsedkyni Evropské komise von der Leyenovou. Mimochodem těch na odiv dávaných 300 miliard eur bylo vyčleněno na roky 2021 až 2027 – pokud se tedy z exministra Síkely stane eurokomisař Síkela, třeba nám řekne, kolik a jestli něco zbylo, zdali vůbec někdy něco bylo.

Ve smutném výčtu bychom mohli pokračovat dále, ale přece jen komentář musí mít jistý počet znaků a slov. Pokud je někdo smutný po čtení všeho, může se zamyslet nad stávajícími korupčními aférami a životem v base nebo si pustit prorockou píseň skupiny Mňága a Ždorp – „Žádné dobré zprávy pro unavené davy“.

Komediální kus s Babišem

K jejich rozveselení se totiž aktuálně odehrál komediální kus. Slovenské ministerstvo vnitra se dohodlo s Andrejem Babišem, že už se obě strany nebudou tahat po soudech, tudíž Babiš agent ani spolupracovník STB podle slovenského státu nebyl. Strhla se mela.

Předseda ODS a premiér spřáteleného státu České republiky Petr Fiala se neudržel na uzdě a napadnul nezávislou instituci sousedního státu – asi abychom měli se Slováky lepší vztahy nebo aby nám to někdo dělal taky.

Babišovi zastánci zopakovali, že za prvé soudy o meritu věci vyhrával, za druhé pak slovenský soud rozhodoval, koho má žalovat, a když se ukázalo, že ministerstvo vnitra, to hodilo raději ručník do ringu, protože slovenský ekvivalent českého Ústavu paměti národa předtím prohrál a důkazní stav se nezměnil.

Argumentace, že je to politický handl spřáteleného Babiše se spřátelenými premiérem Ficem a prezidentem Pellegrinim, stojí na vodě. Když se věc začala soudit, byl u moci Robert Fico (od 2012), teď je u moci stejný muž. Pellegrini byl ještě v politické školce.

Zastánci Babiše vyrukovali s tím, že na Pražském hradě sedí rozvědčík Petr Pavel a jeho žena politručka Eva, kteří bývalému režimu sloužili s chutí a vervou poplatnou vojákům. Druhá strana argumentuje, že si to Pavel a jeho žena Eva jako Faust odčinili, protože po změně režimu sloužili těm, proti nimž předtím slíbili bojovat.

Vládní koalice také začala skandovat, vyděšena růstem preferencí STAČILO!, že pozor, to jsou komunisté. Jelikož však KSČM vedená Kateřinou Konečnou je jen částí levicové koalice, trošku se hysterie zklidnila. Ekvivalent této argumentace by byl například označovat TOP 09 za KDU-ČSL nebo ODS za TOP 09, protože mají společnou volební koalici SPOLU.

Po zvolení Pavla se nosná myšlenka vytratila

Jelikož nás dotyční pořád přesvědčují, že i přes svou ideovou rozdílnost (na rozdíl od STAČILO!), jsou to tři strany samostatné, ale k sobě patřící, takový dvojí metr je už moc i na ty, kteří mají plná ústa antikomunismu, zatímco ve vládě za STAN sedí Mikuláš Bek, svazák a kandidát členství v KSČ (vzhledem k listopadu 1989 se členem stát nestihnul).

Otázky, kdo ale byl nebo nebyl poplatný režimu před rokem 1989, jsou teď jedno. My, kteří jsme zažili změnu režimů a devadesátky, plně chápeme význam věty: „Lepší přiznaný komunista než převlékač kabátů.“ Zásadní je ovšem něco jiného. Jaký význam pro rok 2024, pro náš současný a budoucí blahobyt má, kdo co dělal tehdy, v době, kterou už mnozí ani nepamatují? Nemáme snad aktuálních problémů dost?

Laciný antikomunismus a antibabišismus byly užitečný meč, kterým bylo možné odvádět pozornost od v podstatě čehokoliv. Minimálně zvolením Petra Pavla na Pražský hrad se ale obsah vytratil, nosná myšlenka chybí. Z intelektuálně pohodlných bičů na kritiky (pohodlných z důvodu snadného vysvětlení čehokoliv, byť naprosto nesouvisejícího, a nenutnosti vysvětlovat problémy dneška) se staly rozpletené provázky, stejně jako z ostrého meče zbyla jen ochable visící pochva.