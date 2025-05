Dřív býval pohřeb záležitostí celé komunity, dnes se na velkolepý průvod díváme jako na exotiku

Průměrně nás v České republice za jediný rok zemře kolem sto deseti tisíc, z toho je do země zakopáno pouhých 11 tisíc a ostatních 90 procent čeká na konci „cesty poslední“ kremační pec. A to dávno beru jen jako básnickou licenci ona „kopyta koní“ ve druhé sloce, tedy jízdu ke hřbitovu kočárem.

Co se rozpomínám, vybavuji si pohřební průvod s rakví na kočáře snad jedině, když před pár lety vyprovázeli z Vinohrad od Nejsvětějšího Srdce na Olšany mladého Kočku. Přitom se právě v našich končinách najde největší pohřební kočár na světě, konkrétně v Muzeu historických kočárů v Čechách pod Kosířem: pochází z Plzně, z roku 1900, váží tři tuny a díky šikovnosti Františka Křižíka mohl už ve své době svítit na pouti k hřbitovu elektrickými lucernami. Ale zpátky k tématu.

Privatizace zármutku a smrti

Přičítá se to sklonu vytěsňovat smrt z individuálního horizontu i veřejného prostoru a také opouštění věcí duchovních a přesažných, že přibývá případů, kdy je zemřelý spálen bez jakéhokoli rozloučení nebo obřadu. V některých tuzemských regionech jde podle expertů až o čtvrtinu všech pohřbů.

Jistě, mohou za tím být i peníze, respektive jejich nedostatek, pohřeb je záležitost nelevná, pronájem hrobu či místa v urnovém háji jakbysmet a několikatisícová dávka pohřebného náklady nepokryje. Někteří na to myslí (jsou-li ze staré školy) a „na funus“ si ukládají do banky či do hrnečku. Pohřební služby vycházejí vstříc servisem na splátky a naši Vietnamci se zase drží praktického zvyku, kdy s úhradou pohřbu pomohou – jako výraz podpory pozůstalým – smuteční hosté. Jenom penězi to ale nebude.

Jako v tolika záležitostech v téhle zemi, i tady mají nechvalnou zásluhu komunisté. Za komunismu byl zrušen Bůh a spolu s ním i život věčný. A tak nebylo třeba se s mrtvým loučit, vyprovázet jej a vykonávat při tom úkony, které by mu zaručily hladší přechod na onen svět. Možnost kremace této filozofii skvěle vyhovovala, tělo během ní zmizí, zbude hromádka popela, a tak jakápak věčnost. Vyprázdněné obřady v kremačních síních dávaly smysl tak málo, až si lidé leckdy řekli, že než rozloučení podle jednotného mustru, to už raději nic.

A ještě je tu jedna věc. Zatímco dřív býval pohřeb záležitostí celé komunity a zemřelého nevyprovodit znamenalo přinejmenším společenský poklesek, dnes se na velkolepý průvod Kočkových přes Vinohrady díváme jako na kolotočářskou exotiku. Vztahy se rozvolnily, už tolik nedržíme při sobě, a kromě toho ukazovat před druhými svůj smutek pokládáme za žinantní. Zármutek se privatizoval. A tak se privatizovala i smrt a všechno, co s ní souvisí.

Kdo je připraven, není překvapen

Jenomže, jako je tomu u dalších existenciál, ani tahle se jen tak nedá. Vytěsněná, nesmířená smrt si stále dokáže říct o slovo, ať už tak činí neurčitým „něčím“, co v životě pozůstalých později chybí, nebo je dokonce dokáže pořádně deptat – anebo společenským pohybem, jako je třeba hospicové hnutí, které se rozvíjí zhruba od doby, kdy byl zakopán Suchého nebožtík, tedy od šedesátých let. Podstatou hospiců a paliativní péče není zuřivě až do posledního dechu odpírat smrti, co je její, ale přijmout ji jako rozdanou kartu, a co nejlépe s ní sehrát svoji partii.

Kdo je připraven, není překvapen, praví lidové moudro a platí to i o umírání. Třeba ani pak nebude mít černej nebožtík na své rakvi „věnce, kytky, pentle, svíce“, ale možná to bude tím, že si je před smrtí nepřál, že si svou poslední cestu vyžádal jinak a že se s ním na tom domluvilo jeho okolí. Vědělo totiž, že „to“ zanedlouho přijde, a tak je potřeba se zamyslet, jak to uděláme. Jestli budou kytky, koho chceme přizvat a jestli si zemřelý svoje blues zazpívá sám (jak radí Suchý), nebo si ho zahulákáme až po pohřbu v hospodě. Což může být mimochodem vynikající terapie.

Na závěr trochu čísel. V České republice máme přibližně šest tisíc pohřebišť se zhruba 15 miliony hrobových míst. Právě 15 milionů lidí zemřelo na našem území za poslední století. Z čehož neplyne vůbec nic. Snad jenom to, že když se chce, na každého se dostane.

A příště si na Schodišti povyprávíme třeba zase o něčem veselejším.