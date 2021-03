SCHUSTER: Německé regionální volby naznačily, o co půjde na podzim

Když proběhnou v některé z 16 německých spolkových zemí volby do parlamentu, dají se následné reakce shrnout do dvou kategorií.

Podle první interpretace to bylo „pouze“ regionální hlasování, z něhož nelze vyvozovat žádné dalekosáhlé závěry směrem ke zbytku země. Tak argumentují zpravidla ti, kteří neuspěli a snaží se tímto způsobem co nejrychleji „otočit list“ a k prohře se už nevracet.



Druhá kategorie komentářů je naopak plná euforie. Hovoří se o zásadním poselství a o tom, že „lid promluvil“, jakým způsobem by se měl ubírat vývoj i v jiných částech Německa. Takto hovoří nejčastěji volební vítězové. Podobně tomu bylo i po nedělních volbách ve dvou západoněmeckých spolkových zemích, v Bádensku-Württembersku a v Porýní-Falci.

Přesto se ale našli i tací, u nichž se po zmíněných volbách rozhostilo nápadné ticho: u křesťanských demokratů (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Jejich výsledek v obou regionech totiž nelze označit jinak než jako propadák. Pokaždé skončili druzí, navíc s velkým odstupem na vítěze.

Pro ně je to ale daleko větší porážka, než by se mohlo na první pohled zdát. Hlavně proto, že jak v Bádensku-Württembersku, tak v Porýní-Falci CDU desítky let dominovala tamní politice i společnosti. Jejich někdejší regionální premiéři, jako například Lothar Späth, Helmut Kohl či Bernhard Vogel, patřili řadu let k výrazným tvářím celoněmecké politiky. Pro Kohla se stala jeho kariéra v čele vlády Porýní-Falce odrazovým můstkem pro úřad spolkového kancléře, který nakonec vykonával 16 let.

Triumf autentických premiérů

Právě v těchto dvou regionech dlouho platila jednoduchá zásada: Levice, čili sociální demokraté, a Zelení jsou silní ve velkých centrech, hlavně tam, kde byly vysoké školy nebo těžký průmysl.

Avšak venkov s jeho bohatým spolkovým životem, tradičními strukturami, včetně živých farních společenství, je pevně v rukou CDU. Pro křesťanské demokraty to představovalo po desítky let pevnou mocenskou i politickou základnu, o níž se mohli kdykoli opřít.

Jenomže při pohledu na čerstvé volební výsledky se to jeví jako dávná minulost. Nic nedokládá proměnu lépe, než úspěšné tažení Winfrieda Kretschmanna bádenskou a württemberskou provincií. Působil při tom vždy autenticky, k čemuž také přispívalo, že při svých vystoupeních pravidelně a velmi rychle sklouzával do nářečí. Tím dokázal odbourat bariéry a najednou se s ním mohli ztotožnit i zástupci starší generace, pro něž byla slova „Zelení“ a „chaos“ dlouho synonyma.

Kretschmann bodoval ve všech věkových kategoriích, obzvlášť ale ve skupině 60+, kterou mívala tradičně pevně pod kontrolou právě CDU. Z prvních povolebních analýz vyplývá, že až celá třetina hlasů, které získali v Bádensku-Württembersku Zelení, šla na Kretschmannovo konto. S jiným lídrem by hlasovali jinak.

V sousední spolkové zemi Porýní-Falc to bylo podobné. Jenom s tím rozdílem, že tam se o podobný efekt postarala populární premiérka Malu Dreyerová, která dopomohla sociálním demokratům k dlouho nepoznanému pocitu vítězství.

Lákavě svítící semafor

Zřejmě nejdůležitější poselství víkendových zemských voleb by se dalo shrnout následovně: vládní většina bez CDU je možná, a to nejenom na regionální úrovni. Křesťanské demokraty může tento osud potkat už po příštích celostátních volbách.

Podobné úvahy byly dosud spíš teoretické. CDU sice slábla, ale pořád zůstávala v Německu dominantní stranou. Kdo ji chtěl vyšachovat z úvah o budoucí vládě, musel spoléhat buď na nevyzkoušené experimenty menšinových kabinetů, anebo na divoké trojkoalice. Například na spojenectví sociálních demokratů, Zelených a postkomunistické Levice. U nich se ale nedalo předem odhadnout, jak by se zachovali třeba v zahraniční politice.

Po regionálních volbách se objevila nová varianta v podobě koalice sociálních demokratů, Zelených a liberálů označovaná podle stranických barev zúčastněných stran jako „semaforová koalice“. Dosud už vládla v Porýní-Falci, kde bude s vysokou jistotou pokračovat. A je také hodně pravděpodobné, že po tomto modelu sáhne v Bádensku-Württembersku i volební vítěz Kretschmann. Proč by měl dál spolupracovat s poraženou CDU, když ho mohou vyjít noví partneři „levněji“?

Také celostátní vedení německých Zelených už naznačilo, že o něco podobného by se mohlo pokusit i na podzim, až se bude volit nový Spolkový sněm. Budou to navíc první volby, kdy už křesťanské demokraty nepovede Angela Merkelová.

V minulosti ji přitom volili často i lidé, kteří by jinak za normálních okolností CDU nikdy nepodpořili. Co teď s nimi bude? Zelení už o tyto „merkelovské hlasy“ projevili zájem a v příštích měsících o ně budou aktivně bojovat. Úspěch jejich populárního premiéra v Bádensku-Württembersku ukázal, že by to nemuselo být marné. Bude záležet jen na křesťanských demokratech, jak jednoduše se o ně nechají připravit.