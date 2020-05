SCHUSTER: Křehká česko-německá květina

Praha Pravidlo, že košile je bližší než kabát, neplatí nikde silněji než v politice. A o slovo se hlásí obzvlášť nyní, v době koronakrize. Viděli jsme, jak rychle začaly mnohé státy uzavírat hranice, bez koordinace se sousedy, jak byl leckde kvůli pandemii přechodně zakázán vývoz zdravotnického materiálu a techniky. Zátarasy a stopky na hranicích zasáhly i jemné předivo vztahů, které se za posledních třicet let vytvořilo mezi Českem a Německem.

Je až skoro symbolické, že přerušení běžného bezbariérového provozu se dotklo i mnoha pendlerů. Byli to právě oni, pracovníci z českých pohraničních okresů, kdo začali jezdit do Německa hned, jak to bylo po otevření hranic možné. Hlavně do Bavorska, v menší míře do Saska a v dobách, kdy v českém vnitrozemí ještě táhla karta varující před údajným (sudeto)německým revanšismem. Samozřejmě, ti lidé tam začali jezdit nikoli z idealistických pohnutek, ale kvůli výdělku.

Hnědouhelné šachty, porcelánky či sklárny, kde předtím pracovali, začaly brzy masivně propouštět, pokud přechod na tržní vztahy vůbec přežily. Po zámečnících, nástrojařích nebo instalatérech se mezi pendlery časem zařadili i zdravotní sestry nebo lékaři, kteří začali pracovat třeba v Selbu, Marktredwitzu nebo Annaberg-Buchholzu.

To všechno je nyní v sázce. Nejde pouze o materiální existenci těch, kdo jezdí za hranice pracovat. Přerušeny jsou i kontakty mezi českými a německými městy a nejrůznějšími spolky, které se v posledních letech staly naprostou samozřejmostí a v nemalé míře přispěly k tomu, že Češi se Němců přestali bát a Němci zase Čechy považovat za zloděje v supermarketech. Mohou sice spolu komunikovat přes video, ale ani sebemodernější technika nedokáže nahradit běžný mezilidský kontakt. Kdy jindy by k němu mělo docházet než letos, kdy si připomínáme 75 let od skončení druhé světové války, která přinesla na dlouhá desetiletí a po dvě generace úplné umrtvení česko-německých vztahů?

Není bez zajímavosti, že tématu aktuálních přeshraničních styků mezi Německem a Českem se nedávno věnoval i německý konzervativní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde se o nás obvykle moc nepíše. Jeho autoři se zamýšleli nad tím, do jaké míry mohla koronavirová pandemie posílit u české veřejnosti staré protiněmecké předsudky, a to názorem, že nákaza k nám údajně přišla z Německa. Prý nejenom kvůli tomu, že počet nakažených i obětí je u našich západních sousedů výrazně vyšší, ale i proto, že například z českého pohledu mohli Němci k celé situaci přistupovat příliš laxně, když hned všechno neuzavřeli a nenařídili svým občanům nosit všude roušky. Možná to vidí oba autoři FAZ příliš černě. Ukázali tím ale zároveň, že ani třicet let po pádu železné opony a života v podmínkách normálního sousedství nemají česko-německé vztahy stále ještě vyhráno.