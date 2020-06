SCHUSTER: Opustí Pelle Ficovu potápějící se loď?

Do Prahy ve středu zavítal na krátkou jednodenní návštěvu slovenský premiér Igor Matovič. Jako zvláštní dárek přivezl oznámení o otevření hranic mezi Českem a Slovenskem. Matovič, který úřaduje od konce března, se už ve své nové roli docela zabydlel. Aktuální koronavirovou pandemií proplouvá jeho země velmi dobře.

Tento sloupek má být ale věnován Matovičovu předchůdci, Petru Pellegrinimu. Byl to přísně vzato on, kdo jako ministerský předseda se svou odstupující vládou nastavil základní směr, jakým se Slovensko během koronavirové nákazy vydalo. Po několika měsících mimo nejvyšší vládní funkci ovšem upadá jeho jméno pomalu do zapomnění. Zatím se také ani neschyluje k očekávanému střetu o vedení bývalé vládní strany Smer – sociálna demokracia.



Její „otec zakladatel“ Robert Fico se sice ukazuje na veřejnosti stále méně, ale jako zkušený funkcionář a s dokonalou znalostí vnitrostranického aparátu drží její otěže stále ještě pevně v rukách. Je pravda, že po volební porážce z konce února se ozvalo pár nespokojených politiků z regionů, kteří přišli ve zmenšeném parlamentním poslaneckém klubu o své lidi. Avšak o nějaké revoltě vůči předsedovi se nedalo hovořit. Tím spíš, že volebním lídrem, a tudíž zodpovědným za porážku nebyl Fico, nýbrž Pellegrini.

Slovenský expremiér Robert Fico.

Již delší dobu se na Slovensku spekuluje, že 44letý Pellegrini, jemuž se v politické hantýrce u našich východních sousedů přezdívá „Pelle“, by se nakonec mohl vydat vlastní cestou. Z jeho pohledu je to logické. Čím delší doba uplyne od jeho odchodu z čela vlády, a tím pádem i záře reflektorů, tím bude pro něj těžší udržet v povědomí vlastní politickou značku. Její hlavní devízou bylo, že na rozdíl od „hromotluka Fica“ vystupoval daleko uhlazeněji, čímž se zjevně snažil oslovit i dobře situované městské voliče.

Nedávno Pellegrini výrazně obměnil a zmodernizoval svou facebookovou prezentaci. Nějaká zmínka o straně Smer úplně chybí. Minulý týden se pokusil jít do ofenzivy, když vyzval Fica, aby čelo strany opustil. Ten reagoval pouze výrokem, že nehodlá vedení přenechat „teoretikům a sluníčkářům“ čili někomu, kdo by mohl její dosavadní směřování zásadně změnit. Konkrétní jméno neuvedl, ale všem bylo jasné, koho myslí.

V posledních dnech dostaly úvahy o možném Pellegriniho odchodu novou energii. Může za to průzkum veřejného mínění, podle něhož by případná Pellegriniho strana mohla získat ve volbách hned napoprvé přes 21 procent hlasů. To je téměř tolik, kolik dávala stejná analýza i hnutí premiéra Matoviče. Naopak na původní Smer by připadlo jen devět procent. Tato čísla zřejmě povedou k tomu, že Pellegrini stávající nejistotu brzy ukončí.