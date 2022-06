Proust pro pravičáky?

O čtyři roky později vydal oceňovaný a později zfilmovaný román Der Turm (Věž), který zachytil poslední roky existence komunistického východního Německa z pohledu dobře situované rodiny v drážďanské vilové čtvrti. (Západo-)němečtí kulturní redaktoři byli z Tellkampa nadšeni. Viděli v něm někoho, kdo by mohl přispět k překonání stále přetrvávajících rozdílů, pokud jde o vnímání reality z pohledu obyvatel západní a východní části kdysi rozdělené země.

S dalším velkým románem si dal Tellkamp na čas, vyšel teprve před několika týdny. Pojmenoval ho Der Schlaf in den Uhren, což by se asi dalo přeložit jako Spánek v hodinách. 900stránkové dílo, v němž se prolínají různé časové roviny i vyprávěcí perspektivy, je sice fikcí o smyšlené zemi označované jako „Treva“, je ale zřejmé, že jde o Německo.

Autor ji popisuje jako místo kontrolované strukturami bývalé tajné služby, kde je to, co si má veřejnost myslet, diktováno několika málo sdělovacími prostředky. Mezi nimi magazínem s imaginárním názvem „Wahrheit“ (Pravda), což je narážka na týdeník Der Spiegel. A vystupuje tam také ženská postava s jménem Anne, jejíž profil a minulost sahající do dob totality nasvědčují, že by mohlo jít o bývalou kancléřku Angelu Merkelovou.

Původní nadšení z Tellkampa už dávno vyprchalo. Mohou za to jeho kritické poznámky z dob uprchlické krize roku 2015. Tehdy mimo jiné prohlásil, že až 95 procent všech běženců, kteří přišli do Německa, bylo motivováno ekonomickými důvody. Později to vzal zpět a snažil se svůj výrok vysvětlit, ale nebylo mu to už nic platné. Punc „pravicového“ autora ho od té doby doprovází na každém kroku.

V roce 2017 také podepsal otevřený protest proti záměru vedení frankfurtského knižního veletrhu vyloučit ze svého druhu největší přehlídky v Německu několik pravicových nakladatelství. Tellkamp kritizoval existenci úzkého „názorového koridoru“, přičemž kdo prý do něj nezapadne, má smůlu.

I vydání posledního autorova románu bylo spojeno se spoustou dohadů. Například proč se termín neustále posouval? Bylo to snad tím, že vydavatelství mělo problémy s jeho názory? Vysvětlení bylo prosté: dílo ještě nebylo hotové.

Recenze, jež dosud na Tellkampa vyšly, odpovídají očekáváním. Z těch, které byly uveřejněny v Německu, je málokterá pochvalná. Píše se v nich o komplikovanosti knihy, hledají se autorovy možné skryté sympatie pro konzervativní názory. Proto také nepřekvapí, že jedna z recenzí vyšla s titulkem Proust pro pravičáky, v narážce na slavný román Hledání ztraceného času od Marcela Prousta.

Když to všechno čtu, docházím k závěru, že čím negativněji se o něčem píše, tím větší zájem to může vzbuzovat. Otevřeně přiznávám, že je to i můj případ.