SCHUSTER: Trabant zatím poráží teslu

Nedá mi to, abych se tu nepozastavil nad informací, která se objevila před několika dny. Řada německých sdělovacích prostředků citovala zprávu, že silnice u našich západních sousedů stále ještě brázdí přes 38 tisíc trabantů. Aspoň statisticky. Prakticky z toho vyplývá, že přihlášeno jich je pořád o něco víc než elektromobilů Tesla s nějakými 34 tisíci registrovanými exempláři.

A nejenom to. Tabulky německého registru motorových vozidel ukazují, že za posledních deset let trabantů přihlášených do provozu dokonce přibylo. Zřejmě se jedná o auta, která byla bez využití někde léta zaparkovaná v garáži. Pak třeba změnila majitele a ti je znovu přihlásili. Těžko říct, jestli se v jejich případě jedná o nostalgiky po starých časech a odéru spalin vypouštěných dvoutaktním motorem, nebo o vyznavače alternativního životního stylu, kteří chtějí jít stůj co stůj proti proudu a masovému vkusu.



I u nás se mimochodem těší trabanty stále značné popularitě. Podle údajů Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK ČR) je tu registrováno stále přes 21 tisíc těchto vozů.

Letos v dubnu to přitom bude třicet let, co sjel z výrobních pásů kdysi východoněmeckého národního podniku VEB Sachsenring ve Cvikově (Zwickau) poslední trabant. S prakticky nezměněným designem i vnitřním uspořádáním a hlavně karosérií z reaktoplastu, jako miliony kusů před ním. Akorát motor již nebyl v poslední fázi jejich výroby dvoudobý, ale čtyřdobý licenční od západoněmeckého Volkswagenu. Celkově bylo ve Cvikově v letech 1958 až 1991 vyrobeno necelých 3,1 milionu trabantů.

Výrobu aut, která měla v tomto saském městě dlouhou tradici, následně převzal koncern Volkswagen. Od loňského podzimu vzniká ve zdejších továrních halách i jeho elektrický model ID.3, který má být shodou okolností hlavní zbraní největší německé automobilky v souboji s Teslou. Takže když bychom to trochu přitáhli za vlasy, nechť odborníci na automobily prominou, dal by se elektrický vůz ID.3 svým způsobem považovat za následovníka trabantu.



Pokud jde o „přímý statistický souboj“ mezi tradičními trabanty a teslami, je otázkou času, kdy bude elektromobilů z továren miliardáře Elona Muska v Německu přihlášeno víc než „dvoutaktních divočáků“ Made in GDR. I proto, že před branami Berlína už několik měsíců vzniká jejich velká výrobna. Z linek tak zvané Gigafactory by měly už letos v létě sjíždět první modely, jež mají nejenom v Německu zvýšit celkový tržní podíl elektromobilů a učinit je cenově dostupnější.

Jestli se k nim ale budou jejich majitelé jednou, třeba za takových třicet let, vracet se stejnou nostalgií jako k nevzhledným umělohmotným trabantům, toť otázka!