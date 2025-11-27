„Styď se, Zdeňku.“ Udženija spustila slovní kanonádu na Hřiba. A groteska na Hradě pokračuje

Při čekání v jedné z mnoha beznadějných kolon zazpíval herec Michal Suchánek o hříbkovi, kterého „rozkopne po právu, kdyžs mi zkur... dopravu“. Hřib, jehož služební vůz najezdil tisíce kilometrů se stovkami přesčasů služebního řidiče, opáčil, že má herec vystoupit z auta mezi „plebs“ a jezdit MHD.
Ačkoli byl čtyři roky primátorem a tři roky je přímo radním pro dopravu, uvedl šéf Pirátů také, že on o uzavírkách nerozhoduje, to prý policie. Když se policisté ozvali s tím, že před řadou nekoordinovaných uzavírek naopak dlouhodobě varovali, Hřib to smetl ze stolu. Následně přišel s tím, že má čtyřbodový plán, jak dopravě ulevit.
„Zdeňku, jako tvoje kolegyně z rady se chci zeptat, jestli si jsi vědom, jakou legraci si děláš z nás všech,“ zeptala se ho na jednání zastupitelstva šéfka pražské ODS Alexandra Udženija s tím, že nedělá nic a od kampaně do Sněmovny už vůbec ne. „Že ti to není trapný. Styď se,“ dodala. Soudě dle reakce, se Hřib rozhodně nestydí. Nikdy. A za nic.
Uvidíme, jak na tom bude jeho očekávaný nástupce, další pirát Jaromír Beránek. Vlády nad pražskou dopravou by se měl ujmout na začátku prosince, kdy poslanec Hřib složí funkci (zůstane ale předsedou dozorčí rady dopravního podniku). Některé Beránkovy výroky znějí výmluvně. „SUV do města nepatří, zkrotí je vyšší parkovné, mýto a emisní zóny,“ zní třeba titulek jeho rozhovoru pro server Zdopravy.cz. „Kdo seje další silnice, sklízí auta. Kdo má za ušima, podporuje kapacitní kolejovou dopravu,“ řekl Beránek Ekonomickému deníku.
Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka
V úterních Hospodářských novinách se rozpovídal o svém přístupu. „Primárně se snažím hájit zájmy té progresivnější části populace. Která preferuje ekologičtější a udržitelnější dopravu. Myslím, že mým hlavním úkolem je posunout Prahu do 21. století a neposlouchat tady nářky lidí, kteří jsou mentálně ve století devatenáctém.“
Pokud na začátku prosince na zastupitelstvu pražská koalice SPOLU v čele s ODS a její předsedkyní Alexandrou Udženijou takovou výměnu připustí, respektive ponechají-li pražskou dopravu i nadále Pirátům napospas, zaslouží si slyšet jediné: „Děláte si legraci z nás všech? Že vám to není trapný. Styďte se!“
● Po schůzce prezidenta Petra Pavla se šéfem Motoristů Petrem Macinkou to vypadalo, že bude další překážka na cestě k ustavení vlády odstraněna. Oba politici se prý před týdnem na Hradě dohodli, že Filip Turek skutečně nebude ministrem zahraničí. Jelikož je kvůli svým starým nevkusným příspěvkům na sociální síti a dalším aférkám pro hlavu státu na tento post nepřijatelný.
Protože ale Motoristé na Turkovi ve vládě trvají, zrodila se tam následující varianta: na zahraničí zamíří Macinka, zatímco Turek by se místo něj přesunul do čela ministerstva životního prostředí. S tím tedy v posledních dnech lídři rodící se vládní koalice pracovali. Jenže pak údajně zaúřadovali prezidentovi poradci a vysvětlili jim, že to prý špatně pochopili, že Pavel Turka ve vládě nechce vůbec.
Ani po včerejším předání ministerských nominací na Hrad tedy není jisté vůbec nic. Zatím nejspíš nezbývá než si koupit popcorn a sledovat, jak to celé dopadne…
● Po svém zvolení šéfem TOP 09 o sobě dal vědět i Matěj Ondřej Havel. „Slyšeli jste tu ránu? To právě praskly cévky všem zpátečníkům. Stejnopohlavní manželství uzavřené mezi členy Unie v jiném členském státě musí být uznáno i v těch zemích EU, jejichž legislativa to neumožňuje. Díky za nikým nevolené úředníky z Bruselu,“ napsal na síť X. Gratulujeme Havlovi i TOP 09.