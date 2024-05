Sčítání umělců na volné noze. Mluvíme o desítkách tisíc lidí, nebo jen o pár stovkách?

Posledních více než 20 let se mluví o tom, že by bylo skvělé, kdybychom věděli, kolik lidí se vlastně umění v některé jeho formě profesionálně věnuje.

Ale jak na to? S umělci to není snadné, někteří pracují ve zřizovaných kulturních institucích, někteří jako učitelé, někteří jsou na volné noze. Tak nikdo dlouho nevěděl a vlastně stále pořádně neví, jak to vlastně je. Mluvíme o desítkách tisíc lidí, kteří se umění věnují, nebo jen o pár stovkách?

Národní plán obnovy na scéně

Zásadní zlom přišel s pandemií covidu-19, kdy vláda vyhlásila programy na podporu umělců na volné noze, a následoval složitý proces registrací, žádostí, dokazování. Všechno se nakonec nějak zvládlo, covid je za námi a umění a tvorba žijí dál.

To je moc dobře, protože zdravá společnost potřebuje zdravou kulturu, bez ní by se brzy ztratilo veškeré kritické myšlení, vytratily by se fantazie a naděje, tolik potřebné pro vize a lidský pokrok.