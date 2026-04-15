Civilizace má spoustu užitečných výdobytků. Splachovací záchod. Tlačítko na odložení budíku. Kombinace kláves Ctrl+C a Ctrl+V. Jiné vynálezy naopak lidský život prokazatelně zhoršily. Formulář daňového přiznání. PowerPoint. Open space kanceláře. Asi by vás napadly další podobné příklady. Internet zpočátku patřil do první skupiny zlepšováků. Fungoval jako skvělý nástroj ke sdílení informací a názorů. Nejdůležitější vychytávkou webu v tomto ohledu býval hypertextový odkaz.
Umožňuje snadno nasměrovat uživatele na jinou webovou stránku, konkrétní místo v článku nebo třeba i soubor. Naneštěstí se zdá, že v poslední době vychází používání odkazů z módy. Lidé místo nich sdílejí screenshoty.
Dejme tomu, že si někde na webu přečtu zajímavý článek o pěstování kedlubnů. Chci se o něj podělit. Nebo napsat, co mě v něm zaujalo.
Logické by bylo proto přidat na svůj účet na Bluesky, blog nebo co já vím dalšího odkaz. Přijde mi ale, že uživatelům webu hráblo. Místo odkazu udělají snímek obrazovky. Teprve ten pak pověsí, kam chtějí.
Znakový limit
Text ve formě obrázku je na dvě věci. Nedá se označit a nechat vyhledat v Googlu. Nejde kopírovat nebo citovat. Často u něj nejde poznat zdroj. Je také nečitelný pro uživatele internetu se zrakovým postižením. Samozřejmě existují nástroje, které umí informaci vypreparovat zpátky. Jeden příklad za všechny visí třeba zde. Proč si ale zbytečně komplikovat život?
Nemám konkrétní statistiky. Připadá mi ale, že screenshoty místo odkazů lidé používají čím dál častěji. Důvody, proč dělat takovou věc, mohou být různé.
Ještě bych chápal třeba shrnutí z všelijakých fitness aplikací. Spousta jich nemá vlastní web, na který se dá odkázat. Další možnosti už jsou o dost méně přijatelné.
Jedna z pohnutek může být omezení počtu znaků na platformě, kam chce člověk obsah pověsit. Právě to je ale důvod k využití odkazu. Míst, kam na webu umístit delší vlastní text, je hafo.
Další motiv může být snaha sdílet něco z oplocené webové zahrádky. Příklad je třeba Facebook. To ovšem jen ukazuje na bídu současného internetu. Z globálního nástroje pro svobodnou výměnu informací a názorů se rozpadl do několika málo uzavřených ekosystémů.
Nepřátelská citace
Jiný důvod k postování screenshotů může být snaha citovat něco, co by autor či autorka mohli smazat. Dejme tomu, že omylem napíšu, že dva a dva se rovná pěti. Můj celoživotní kritik a zavilý nepřítel Franta vycítí svou příležitost. Chce všem ukázat, jaký jsem hlupák. Bojí se ale, že bych si toho všiml a svůj původní příspěvek odstranil nebo opravil.
Tak z něj udělá screenshot. Svým krokem ovšem způsobuje nekonečné utrpení všem zúčastněným. Ostatní musí jeho nečitelný obrázek rozklikávat a luštit.
Pořízení screenshotu navíc dá práci. Franta by udělal lépe, kdyby se na záležitost vykašlal. Mohl by vyrazit třeba ven se proběhnout.
Vím, že dnešní svět má horší problémy. I tak jsem ale musel o sdílení screenshotů napsat. Pevně doufám, že tenhle článek někdo někde nenasdílí jako – však vy víte co.