Na koloběžkové frontě klid. Praha ukončí jednu kulturní válku – kolik jich mezitím začne?

Je to jako s chytrou horákyní Boženy Němcové: ani nahá, ani oblečená. U elektrokoloběžek nebude ani formální zákaz, ani umožnění provozu. Myšleno pro sdílené koloběžky velkých provozovatelů, ne pro jednotlivce, kteří si koloběžku koupí či doma ukutí.

Koloběžky samy o sobě nevadí, ale nemalé části populace vadí to, co je s nimi spjato. Způsob provozu a chování těch, kteří je používají. Že si koloběžku kdekoliv najdou a po použití zase kdekoliv odloží. Narazíte-li na chodníku na elektrokoloběžku, zakopnete-li o ni, nevíte, zda ji tam někdo jen odložil (třeba si šel nakoupit do sousedního krámku), či zda ji „zaparkoval“ ve veřejném skladišti soukromé firmy.

Vida, co všechno lze sdílet

To je jádro sporu, který se táhne již léta. Je to střet veřejného a soukromého zájmu. Jak může ve městě, kde každá hospoda se stolky na chodníku platí za zábor tvrdý nájem magistrátu, jiná firma používat veřejné chodníky jako vlastní parkoviště? Až teď tomu Praha zatne tipec.

Pozor. Nezatne tipec všem sdíleným vozidlům. Ne třeba bicyklům. Protože firmy půjčující kola mají svá organizovaná „parkoviště“. O kola prostě nezakopáváte běžně na chodníku. To je ten rozdíl.

Elektrokoloběžky se staly předmětem kulturní války. Na jedné straně fronty jsou ti, kteří nad koloběžkami jásají, kterým přináší orgasmus už samo slovo „sdílený“, kteří v nich vidí jeden ze symbolů progresivismu. Václav Klaus kdysi vyjmenoval atributy levičáctví – batůžek, PET láhev s vodou a snowboard. Kdyby ty atributy měl jmenovat teď, vsaďte se, že by tam zařadil sdílené elektrokoloběžky.

Na druhé straně fronty stojí lidé s konzervativnějším přístupem k životu i městskému provozu (včetně provozu na chodnících). Lidé, kteří jsou skeptičtí vůči euforii ze samotného „sdílení“. Kteří spíše zdůrazňují, že jisté věci se raději sdílet nemají – třeba manžel/manželka, dýmka či zubní kartáček. Těžko říci, zda mají pevný odpor k půjčovnám aut i bicyklů. Ale k půjčovnám sdílených koloběžek, psů, natož manželek ho mají.

Chcete ukázku „arogance dobra“?

Ta válka – jak to u kulturních válek bývá – vede k vytváření paušálních, stereotypních obrazů. Ale faktem je i to, že každý stereotyp se opírá o jistou reálnou zkušenost.

Hojný provoz elektrokoloběžek v centru Prahy, na ulicích i frekventovaných chodnících, bez velkých ohledů na dopravní předpisy, posiluje klišé arogantních hipsterů. Často návštěvníků ze Západu, kteří nám – ušmudlaným, zaostalým domorodcům z Východu, neschopným ocenit svobodnou volbu pohlaví či genderově spravedlivý jazyk, natož uspořádat Týden izraelského apartheidu – ukazují cestu ke skutečnému pokroku. Prostě předvádějí to, čemu se někdy říká „arogance dobra“.

Je to jen stereotypní obraz. Ve skutečnosti koloběžkáři, tito „distributoři pokroku na sdílených dopravních prostředcích“, vytáčejí i mnohé na Západě. I tam ještě žije dost domorodců, kterým to vadí. Třeba v Paříži, Madridu či Melbourne, ve městech, která sdílené koloběžky už zakázala.

Jak už bylo řečeno, v Praze to formální zákaz nebude (byť Praha 1 o něj usilovala). Ale když pronajímatelé koloběžek nebudou moci využít veřejný prostor, chodníky, pro svůj soukromý byznys plán, de facto se to zákazu rovná.

A stejně budeme uskakovat

Je to bezpodmínečná kapitulace „šiřitelů sdíleného dobra“? Těžko říci. Pro Prahu je to jistě plus. Alespoň pro ty, kteří si nelibují ve stálém uskakování před koloběžkáři na chodnících či v zakopávání o koloběžky odložené ve veřejném prostoru.

Ale možná se tím víc bude prosazovat dobro nesdílené. Našinec už před lety zaregistroval, jak těžké je chodit po kdysi pěších cestách, třeba u Prahy podél Vltavy, aniž by musel uskakovat před svištícími cyklisty.

Na to samozřejmě žádný zákon není a je to tak dobře. Zákony přece nemohou určovat každý detail našich životů. Ale našinec si stejně pro sebe nadává. Nebo na Šumavě hledá cesty, kam cyklisté – jinde se pohybující a halekající v celých „smečkách“ – nesmí. Pár jich je. Třeba po červené z Bučiny na Knížecí Pláně.