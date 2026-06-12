Liebich, Liebichová s knírem, nebo hrošice Liebichová? Sebeurčení jednotlivce je hezká věc

Za ženu se Sven Liebich prohlásil přesně ve chvíli, kdy měl nastoupit k výkonu svého trestu. Účelovost jeho jednání je více než zřejmá. Představa dámské společnosti v ženské věznici se mu evidentně zamlouvala mnohem více než romantika sdílené cely s potetovanými hrubiány. Nakonec ale nenastoupil ani tam, přednost dal soukromí s intimní přítelkyní.
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Německý zákon o sebeurčení umožňuje změnu pohlaví bez jakéhokoli lékařského vyšetření nebo dobrozdání. Stačí jen podat čestné prohlášení – a nová genderová identita vám platí jako slovo boží. Na tuto logiku naskočila i média, která Liebicha běžně vydávají za ženu, aniž si položí otázku, zda tím nematou, stejně jako sám Liebich, celou veřejnost.
Někteří pacienti psychiatrických léčeben s bludy bývají přesvědčeni, že jsou někým úplně jiným, dost často třeba nějakou slavnou historickou postavou. Lékaři v takovém případě pacientovi přímo neodporují, protože by to vedlo k odporu a ztrátě důvěry. Těžko by ale přistoupili k tomu, že přepíšou dokumentaci a pacienta povedou jako Napoleona Bonaparta.
Otázky genderové identity rozhodně nejsou jednoduché, přístup našich západních sousedů však ukazuje velkou problematičnost pojetí, podle nějž si každý sám určuje, kým vlastně je. A nejde zdaleka jenom o věznice, ale například také o sport, kde by pak bylo logické ženské a mužské kategorie ve všech sportech rovnou zrušit. Popřít rozlišování mezi pohlavími je totiž boj proti diskriminaci dotažený úplně ad absurdum.
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Sebeurčení jednotlivce je hezká věc, nelze z něj však dovozovat, že to bude povinně akceptovat celá společnost. Pokud lékaři dospějí k závěru, že je Sven Liebich muž, pak je pro společnost nanejvýš žádoucí umístit jej tam, kam právem patří. V opačném případě by hrozilo, že se nějaký další Liebich prohlásí za hrocha – a k výkonu trestu zamíří do zoologické zahrady.
Autor je mediální analytik.