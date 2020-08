SEDLÁK: Čína jako nepřítel. Hrozba se neskrývá pouze v jejich technologiích

Je Huawei bezpečnostní hrozbou, či nikoliv? Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) si myslí, že ano. Podobný názor mají Spojené státy a Velká Británie, kde se technologie od této čínské společnosti v místních sítích zakázaly.

A je možné, že se domino efekt rozjede v dalších zemích v Evropě. Ty, včetně Německa či Francie, začínají přehodnocovat svůj doposud otevřený přístup k Číně.

Je to logický krok. Když se Čína pouštěla do světových struktur včetně Světové obchodní organizace, Západ si od toho sliboval když už ne příklon k demokracii, tak alespoň otevření obrovského trhu. Ten ale v mnoha sektorech nadále zůstává uzavřený a čínská vláda toho využívá pro tlačení svých národních šampionů.

Trend se navíc po nástupu dynastie Si Ťin-pchinga zhoršuje. Čínský prezident například na nedávném setkání s byznysmeny apeloval na jejich vlastenecké cítění, vývoj moderních technologií ve jménu silné Číny jako protipólu Západu a výměnou za to sliboval další podporu ze strany státu.

Problém 5G sítě a ochrany dat

V technologických kruzích se mnozí ale stále nemohou zbavit dojmu, že blokování Huaweie je motivováno především politicky. Nikdo totiž doposud nepředložil konkrétní důkazy a informace, co přesně má být na výrobcích čínského kolosu nebezpečného a jak se liší od jiných dodavatelů. Švédský Ericsson má například výzkum o vývoji v Číně.

Proč se varuje před Huaweií, ale už ne třeba před Lenovem, které je rovněž z Číny, má kořeny v tamní armádě a u nás vyhrává tendry na dodávky serverů a dalších technologií do státní správy? A jsou operátoři skutečně tak naivní a neschopní, že by kupovali něco, co si nedokážou uhlídat a otestovat?

Tuzemští operátoři a dodavatelé si zároveň stěžují na nedostatečnou komunikaci ze strany státu. Pokud mají investovat do 5G sítí, musí mít jasně daná pravidla. Telekomunikační sektor se prozatím alespoň dovolal k poslancům. Sněmovní podvýbor pro IT a telekomunikaci nedávno vydal usnesení, že NÚKIB, ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad musí s operátory a spol. o bezpečnosti 5G více komunikovat.

O2 (vlastněné PPF se zájmy v Číně) sdělilo, že by stát místo obecného varování měl vydat konkrétní podnět a že se sektor setkával pouze s těžko čitelnou a nesrozumitelnou komunikací bez možnosti ji prověřit.

NÚKIB a další to vzali na vědomí, ale nelze čekat, že by se nyní na povrch začaly dostávat konkrétní ukázky toho, proč je vlastně Huawei tak nebezpečná. Stát konkrétně zmínil v podstatě jen jednu věc, a to že v Číně existuje zákon, který přikazuje firmám i jednotlivcům podílet se na zpravodajské činnosti. Z tohoto pohledu tedy ale stále čekáme na oficiální vymezení se proti jinému zákonu, který již platí ve Spojených státech.

Přezdívá se mu Trumpův cloudový zákon (U. S. Cloud Act) a říká, že provozovatelé amerických výpočetních cloudů (IT infrastruktura běžící v obřích datacentrech po celém světě) musí vládě v některých případech (formálně kriminální činnost) poskytovat určitá data o zákaznících. A je jedno, že jsou uložena například v Evropě.

Možná by bylo lepší na rovinu říci, že Číně nevěříme a považujeme ji spíše za nepřítele, protože o to tady ve skutečnosti jde. Britská BBC nedávno přišla s popisem toho, jak Čína nejenom na tamním území operuje. Každá velká čínská společnost má v zahraničí buňku komunistické strany, která rozvíjí špionské aktivity. Snaží se uplácet, platit výlety, nabízet vysoké sumy peněz, vydírat a podobně. Článek, který cituje i agenty MI6, lze dohledat pod názvem The spying game: China’s global network.

Průzkum trhu přes novináře

Já k tomu mohu přidat své osobní zkušenosti z českého prostředí. Některé čínské firmy působící na našem trhu za mnou přišly s tím, zda bych jim nepomohl zmapovat výzkumná a vývojová centra zahraničních technologických společností v České republice a to, na čem se v těchto centrech pracuje.

Číňané se dozvěděli, že se této problematice jako novinář dlouhodobě věnuji a mám určitý přehled. Na našem území probíhá řada zajímavých vývojových aktivit. Například Cisco koupilo český start-up Cognitive Security, který původně vznikl na Karlově univerzitě a na jehož základě v Praze vznikla centrála amerického giganta pro využití umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti.

Zástupci čínských podniků přišli s tím, že v Česku rovněž zvažují otevření výzkumu a vývoje, a argumentovali, že si chtějí udělat průzkum trhu, aby bylo možné se kvalifikovaně rozhodnout. To dává smysl, mimo jiné z toho důvodu, aby v oblasti byl dostatek kvalifikovaných odborníků na dané téma. Ovšem o tom, že by tyto čínské firmy oficiálně o investicích tohoto typu skutečně vyjednávaly, například s agenturou CzechInvest, jsem informace neměl, a situaci jsem si tedy vyhodnotil jako pokus dostat se k zajímavým cílům.

Navíc není vůbec běžné, nebo by běžné být nemělo, aby si firmy pro průzkumy trhu místo na to zaměřených společností snažily objednat práci novináře. Nebezpečí v podobě čínských technologií by se tedy mělo hodnotit spíše z tohoto pohledu, a nikoliv v tom, zda výrobky obsahují nějaká zadní vrátka.

Autor je redaktorem serveru Lupa.cz.