Neurčujme plátce svévolně. Když už chceme mimořádnou sektorovou daň, zaveďme ji civilizovaně

Na jedné straně si vláda dodržení tohoto plánu různými kroky ztěžuje – viz dodatečné příspěvky důchodcům, převod koncesionářských poplatků a plateb za POZE (podporované zdroje energie) na stát, zvýšení limitu pro daňově odpočitatelné hypoteční úroky, zastavení valorizace ceny dálničních známek a podobně.
Na druhé straně ale jeví jisté známky ambice výše zmíněný závazek skutečně dodržet. Lze tak usuzovat nejen z opakovaného ujišťování ministryně financí, ale hlavně z provedených nebo aspoň zvažovaných skutečných kroků.
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Sem patří třeba znovuzavedení EET, zvýšení mýtného pro nákladní automobily, zvýšení spotřebních daní, snížení podpory v nezaměstnanosti, úspory v provozu státu, omezení dotací neziskovkám nebo snížení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
Naše názory na to, jestli je dobré řešit problém vysokého schodku právě takto, se můžou u každého konkrétního opatření výrazně lišit. Jedno ale mají všechny tyto kroky společné: jejich efekt bude jen malý, takže k dosažení šedesátimiliardového celkového snížení schodku přispějí jen okrajově. Vláda proto oživila nápad, který na přechodnou dobu realizoval už kabinet předchozí, Fialův – nápad na dodatečnou daň na vybraná odvětví ekonomiky.
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Oživení principu
Aby tato dodatečná daň dávala jakžtakž smysl, musí být uvalena na odvětví, která mají v danou chvíli „nepřiměřeně“ vysoké zisky. Taková odvětví totiž mají na úhradu dodatečné daně dost peněz, a navíc si své zvýšené zisky ani nezaslouží (jinak bychom je nevnímali jako nepřiměřené).
K nynějšímu oživení principu mimořádné sektorové daně ale bohužel došlo včetně pofiderního způsobu určení oborů ekonomiky, kterých by se daň měla týkat. Stejně jako Fialova vláda, i ta dnešní zřejmě hodlá vybrat odvětví na základě intuitivních odhadů ohledně ziskovosti jednotlivých oborů. Dané obory budou vybrány proto, že o jejich vysoké aktuální ziskovosti my všichni prostě tak nějak víme.
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Takový postup určení plátců dodatečné daně ze zisku je ovšem zcela nevhodný. Vyvolává totiž nejistotu ohledně toho, která odvětví budou vybrána a jak přesně budou vyznačeny hranice mezi plátci a neplátci. Tato nejistota je samozřejmě také živnou půdou pro různá podezření, že jednotlivá odvětví (ne)byla vybrána podle síly příslušných lobbistických tlaků, ne-li dokonce korupce.
Už podruhé během několika let tedy Česko vysílá celému firemnímu světu signál, že není předem jasné, jakému daňovému zatížení tady bude daný podnikatelský projekt v dalších letech a desetiletích čelit. Zbytečně tak zvyšujeme rizikovost podnikání v Česku. Snad všichni se sice shodujeme, že je třeba zlepšovat zdejší podnikatelské prostředí, svévolná definice okruhu plátců sektorové daně ovšem jde zcela opačným směrem.
Nezasloužené náhlé zvýšení zisků
Mnohem lepší (objektivnější, systémovější, férovější, transparentnější, předvídatelnější) by byla daň povinná obecně pro kteroukoliv firmu, jejíž momentální ziskovost přesahuje určitou – racionálně počítanou – mez. Druhá sazba daně ze zisku by v podstatě znamenala, že tato daň bude progresivní. Jestli daná firma má daň platit, o tom by v duchu hesla „padni komu padni“ rozhodovalo její účetnictví, nikoliv (podle bůhvíjakých kritérií) státní úředník. „Ruční“ výběr by se týkal nanejvýš firem nebo oblastí ekonomiky, u kterých je z nějakých opodstatněných důvodů rozumné platnost dodatečné daně naopak pozastavit (teď možná například zbrojní průmysl).
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Existuje několik zemí, kde se na firmy s vyšším ziskem vztahují vyšší sazby daně. Obvykle je ale předělem pro vyšší sazbu zisk v absolutní výši, nikoliv v procentech nějakého předchozího normálu. Jde tedy jednoduše o vyšší zdanění pro větší firmy, nikoliv pro firmy s momentálně „nepřiměřeným“ ziskem.
Popsaná česká verze progresivní daně ze zisku by tak byla ve světovém kontextu docela unikátní. To samo o sobě ale neznamená, že by byla špatná. Vyjadřovala by pocit nejspíš asi mnohých z nás, že náhlé závratné navýšení zisků bývá málokdy zasloužené. Oproti tomu, co bylo a je k vidění v poslední době v Česku, by ale taková daň vyjadřovala tento pocit kultivovaným způsobem.