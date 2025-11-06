Dvě stě padesát let sedláků u Chlumce

Ovšem než se ke Chlumci dostaneme, připomeňme si, že nešlo o věc jakkoliv ojedinělou. Nevolnická povstání probíhala již ve vrcholném středověku (např. povstání Wata Tylera r. 1381 v Anglii, jež angličtinu sice neobohatilo o žádné rčení o Chlumci, ale verše „When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?“, česky volně „Když Eva tkala, Adam ryl, kdo tehdy vlastně pánem byl?“, zná každé britské dítě, a ostatně nespokojenost nevolníků se svým sociálním postavením hrála významnou roli i v husitském hnutí).
A evropský novověk – přinejmenším v „našem“ středu kontinentu, jehož se zámořské objevy zase až tolik netýkaly – začal Lutherovou reformací (která se datuje od r. 1517) a s ní prakticky časově souběžnou německou selskou válkou (1524-25), jejímž vůdcem byl Thomas Müntzer, Lutherův žák a samozvaný pokračovatel husitů (na pozvání pražské univerzity, která byla pod vlivem kališníků, vedl v červnu r. 1521 v Betlémské kapli kázaní, v němž snil o „říši bratrské rovnosti“, a v listopadu vydal Prager Manifest – do češtiny překládaný jako „Výzva k Pražanům“ – v němž mj. označil římskou církev za „kurvu“ a jímž podnítil útoky lůzy proti klášterům; krátce potom byl pro přílišný radikalismus přinucen Čechy opustit).
K čemuž je potřeba ještě poznamenat, že Luther sám se po krátké periodě počátečního porozumění pro oprávněnost požadavků vzbouřenců naopak postavil ostře na stranu vrchnosti a ve spisku Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern (“Proti lupičským a mordýřským rotám sedláků“) apeloval na šlechtu, aby v zájmu zachování Bohem daného řádu bouře i za cenu krveprolití potlačila (což se také stalo).
Středoevropská selská povstání se samozřejmě neomezila jen na Německo: zejména v průběhu třicetileté války a v době po ní se proti špatným životním podmínkám a zejména zvýšeným robotním požadavkům (a také krutosti panských drábů a šafářů při jejich vymáhání) často bouřili poddaní i v habsburském soustátí, známá z devadesátých let 17. století je třeba vzpoura Chodů proti Lammingerovi – „Lomikarovi“.
Nejznámější povstání však bylo vyprovokováno až bídou způsobenou sedmiletou válkou (1756-63), která ještě zesílila několika lety neúrody a z ní pramenícího hladomoru na počátku sedmdesátých let 18. století. V listopadu 1774 vypršela lhůta, v níž měly dle patentu Marie Terezie vrchnosti sjednat s poddanými úmluvy, které by vedly ke zlepšení jejich životních podmínek.
Pravidlem se to však stalo jen na panstvích podléhajících přímo koruně, mimo ně se vrchnost často snažila jednání protahovat nebo se jim vůbec vyhnout, což vedlo až ke vzniku fámy, že císařovna již robotu vůbec zrušila, ale šlechta to lidu zatajuje.
To vedlo k velké nespokojenosti a k odbojným náladám, vznikl dokonce fantaskní plán, jenž předpokládal, že v květnu 1775, když bude Praha o svatojánských slavnostech plná venkovanů, chopí se lid tajně donesených zbraní, zmocní se města, obsadí zemské úřady a z takové pozice pak bude vyjednávat.
Vzpoura však vypukla živelně již v předjaří po mimořádně tuhé zimě, kdy se severovýchodními Čechami začaly valit zástupy ozbrojené kosami, cepy a starými mušketami a vyhlašovaly, že robota byla zrušena a že táhnou na Prahu, aby si vymohly vydání patentu, který by to potvrdil.
Ve dnech 25. – 27. března pak došlo k několika střetnutím mezi vzbouřenci a vojskem u Chlumce nad Cidlinou, a protože sedláci neměli ani účinné zbraně, ani vojenský výcvik, bylo jich při tom největším pět zabito, tři se utopili v rybníce, kam byly selské houfy vojskem zatlačeny, a 211 jich bylo zajato – a podle legendy vojáci těmto zajatým namísto uvěznění uřezávali knoflíky a spínadla u kalhot, aby nemohli utéci… což je tedy bilance šarvátky, která obohatila českou frazeologii.
K zajatcům byli po rozsáhlém zatýkání přiřazeni i členové „selského guberna“, jakéhosi ústředí, které povstání koordinovalo. Očekávaly se soudy s přísnými tresty, avšak 9. dubna Marie Terezie rozhodla, že kromě nejvyšších vůdců povstání dostanou všichni, kdo se neprovinili loupežemi, slíbí poslušnost a vrátí se domů, generální pardon.
Sedm povstalců bylo nicméně popraveno – ovšem nikoliv za účast v povstání, ale za zločiny proti církevnímu majetku. Vůdce povstání původně vynesené hrdelní tresty minuly, byly zmírněny na několikaletý žalář či nucené práce a na sklonku léta došlo k dodatečným amnestiím, takže například neformální předseda guberna Antonín Nývlt již na podzim opět provozoval svou hospodu ve Rtyni v Podkrkonoší.
A právě dnes před 250 lety, 6. listopadu 1775, zemřel – doma, po dlouhodobé nemoci, jež byla ovšem výrazně zhoršena špatným zacházením ve vězení – další z povstaleckých vůdců, Jan Tržil, rychtář západomoravského Martínkova.
Zbývá už jen dodat, že povstání, i když bylo poraženo, nebylo marné: 13. srpna 1775 vydala Marie Terezie patent, který výrazně snížil robotní povinnosti, a 1. listopadu 1781 Josef II. zrušil nevolnictví (tj. vazbu rolníka-nevolníka k vrchnosti-majiteli půdy, např. nemožnost se beze svolení vrchnosti stěhovat) – robotní povinnost tehdy ovšem pro selské nájemce půdy ještě zůstala, ta byla definitivně zrušena až r. 1848.