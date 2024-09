Déja vu, jež se nezopakuje. Na senátní revoluci je to zoufale málo

Glosa

Šestkrát šlo hnutí ANO od svého vzniku do senátních voleb – a vždycky dostalo těžkou nakládačku. Někdy si odneslo jeden mandát, někdy dva, někdy i vůbec nic. Až v těch sedmých smůlu protrhlo, v sobotu se ziskem osmi senátních křesel poprvé vyšvihlo do čela kandidujících stran. A úspěch je to o to větší, že obhajovalo z roku 2018 jenom jeden mandát.