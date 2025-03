Kulturní zatykač: senátorka Kovářová, dead or alive

Když ji ale potkám, nepřivezu ji svázanou na hřbetě svého koně do Sněmovní ulice. Známe se dlouho, pozvu ji na kafe a budu s ní diskutovat. Vím, že je toho schopna.

Proč je na ni vydán kulturní zatykač?

Na schůzi Senátu 19. března řekla, jak lze dohledat ve veřejně přístupném stenozáznamu:

„Některé z vás děsí Putin. Je to zvláštní, mě Putin neděsí… /.../ Mě děsí hordy migrantů, dekarbonizace, hrozba islamizace a podobně. Každý máme své strachy. /.../ Já tady ztělesňuji tu část veřejnosti, která se prostě nebojí, že by Putin za dva, za čtyři roky skončil na Staroměstském náměstí. Já se toho nebojím. Jestli je Putin tak silný, už měl dávno vyhrát válku na Ukrajině.“

To je velmi důležitá pasáž. Senátorka Kovářová skutečně ztělesňuje tu část veřejnosti, která se Putinova útoku nebojí. Jak velká část veřejnosti to je? Jsou to všechno dezoláti a – nedejbože - jsou to dokonce svině, slovy plukovníka Foltýna?

Daniela Kovářová zpochybnila bezprostřednost ruské hrozby v debatě následující po vystoupení ministryně obrany Jany Černochové, která Senát seznámila s aktuální situací. Nad vážností hrozby vyslovila pochyby a vyvolala bouři.

Podívejme se ale, jaké jsou reakce na úmysl zbrojit a rozšířit armádu. Podívejme se, co kdo říká a píše o už podepsané smlouvě na nákup letounů F-35, které už dnes jsou součástí páteře obrany svobodného světa. O nápadu obnovit vojenskou povinnost odmítá nahlas uvažovat i Jana Černochová, označovaná za válkychtivého jestřába. Stačil jen náznak, že by čeští vojáci měli za určitých okolností hájit eventuální uspořádání na Ukrajině a hned vypuklo zděšené kvílení i hněvivý křik. Paradoxní na to všem je to, že k bagatelizaci ruské hrozby přispěla i slepá víra, že jsme pod křídly NATO v absolutním bezpečí, protože „nás chrání článek 5“.

Ostražitost před Ruskem, nedůvěru v úmysly této říše zla a s tím spojenou ochotu se materiálně připravovat a hlavně – vnitřně se chystat k boji, toto vše nemáme většinově v genech. Onehdy jsem viděl umělou inteligencí vygenerovaný obrázek českého hrdiny s vlajkou v ruce před ruskými tanky. Ano, tomu rozumíme, gesto s vlajkou v ruce. Morální opovržení senátorkou, která se přizná, že se Putina bojí míň než migrantů a dekarbonizace. Ale kdo byl ochoten prosazovat americký radar v Brdech? Kdo by uvítal zřízení letecké základny NATO v Ralsku, zkuste se poptat v okolí, ale i sama sebe? Opravdu věříme ruské hrozbě? Z vonkajšku to tak nevyzerá...