Chcete-li najít právníka, filozofa, sociologa nebo diplomata, potřebujete lupu nebo AI agenta. Dokonce i ekonomů či podnikatelů je mezi kandidáty míň než šafránu.
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Výsledky voleb do Senátu: Nejtěsnější volební drama, ve Žďáře rozhodl jediný hlas
Chcete příklad za všechny? Miloš Vystrčil, předseda Senátu, který svými cestami dosti ovlivňuje vnímání české zahraniční politiky ve světě. Ten se před lety přiznal, jak se teprve při cestě na Tchaj-wan od svých poradců dozvěděl o slavném projevu Johna Fitzgeralda Kennedyho v Berlíně roku 1963 „Ich bin ein Berliner“ a parafrázoval jej na větu „Jsem Tchajwanec“.
Nic proti, šlo o skvělý symbolický výrok a přihlášení se k slavné tradici solidarity. Ale problém je jinde: projev JFK a rozdělení Berlína patří spíš do středoškolského učiva - a náš předseda Senátu se to dozví až od svých poradců, jimž dal za úkol najít patnáct nejslavnějších politických proslovů?
Zopakujme: nic proti poctivému učiteli matematiky a fyziky Vystrčilovi, který má bezpochyby pevné hodnotové zakotvení, nelže, nekrade a coby bývalý skaut drží slovo, i když je to třeba politicky nevýhodné. Ale v Senátu potřebujeme i lidi, kteří rozumí zdanění investic, kteří jsou schopni konverzovat se senátory USA, kteří rozumějí právu a rozpočtu… A takové abyste tam hledali s buzolou.
Stačí se jen podívat na povolání kandidátů momentálně nejsilnějšího politického projektu, hnutí ANO 2011: přednosta kliniky, starosta, vysokoškolský učitel, náměstkyně hejtmana, manažerka, starostka, vysokoškolský učitel, sociální pracovnice, vysokoškolský učitel, zemědělec, starostka, starosta, učitelka, ředitel nemocnice, městský radní, IT specialista, primátor, lékařka, poslanec, primářka, záchranář, vrchní sestra, akademický pracovník, trenér.
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Boj o lídra opozice: STAN si může pískat, ODS spíš stýskat
Je to prakticky stejné u všech partají - STAN má ještě více starostů a ODS má sem tam nějakého podnikatele, ale v principu jde o souboj lokálních politiků a místních celebrit.
Co ne/bylo cílem zákonodárce?
Aby nedošlo k mýlce: starostové a další komunální politici jsou solí země, kteří prošli mimořádně tvrdou školou. Dobře starostovat byť malou vesnici je v dnešních časech, kdy vám složité předpisy fakticky znemožňují postavit obyčejný přechod pro chodce a kdy pro stavbu čehokoli potřebujete pomalu smečku právníků, je nepředstavitelně těžká práce. Všechna čest úspěšným starostkám i primátorům! A je skvělé, že česká politika tyhle praktické lidi vtahuje a vytahuje do svých vyšších pater. Něco podobného lze říci i o tak oblíbených záchranářích, lékařích, ředitelích škol a nemocnic. Ale bylo tohle cílem zákonodárce, když zakotvil Senát do ústavy?
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Pojistka i odkladiště. Senát je „pouhý“ zákonodárný sbor, nikoli komora zjevených pravd
Ze 154 kandidátů jsou letos jen čtyři právníci, a žádný z nich na zvolitelné pozici. Být úspěšnou starostkou je bezpochyby velká kvalifikace, ale v Senátu potřebujeme i lidi, kteří rozumějí ústavnímu právu, ekonomii, zahraniční politice - a takové tam dnes skoro žádné nenajdete.
Můžeme mít spoustu výhrad proti současným slovům a textům bývalého premiéra a prvního předsedy českého Senátu Petra Pitharta, ale málokdo pochybuje o jeho právní, historické či státoprávní kompetenci. Ale jak vypadá Senát dnes? Jaký rozhled po světě měli a mají (jeho nástupci) Štěch, Benešová, Kubera či Vystrčil?
Jaký rozhled, politický přesah bude mít příští šéf horní parlamentní komory? Kolik v ní bude lidí s politickým rozhledem, přesahujících tezi „Dotace z EU je třeba získat“ či „Putin není náš kamarád“?
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Volby 2026: Sečteno je přes polovinu okrsků, volební účast se drží lehce pod 50 procenty
Závěr z několika posledních voleb je krajně kormutlivý. Senát v České republice přestal být tělesem moudrých a zkušených. Stal se shlukem lokálních celebrit s lokálním rozhledem.