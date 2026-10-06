Senát je nechtěné dítě tuzemské politiky, přestože měl fungovat od vzniku samostatné republiky v roce 1993, poprvé se do něj volilo až v roce 1996. Do té doby se řešilo, jak horní parlamentní komoru zaplnit a tyto úvahy obohatily politický žargon o termín „přeprasení“. Mělo se jednat o přesun federálních poslanců zvolených za Českou republiku do prozatímního Senátu, čímž se mělo ušetřit za nákladné volby. Pro odpor vládnoucí politické elity z plánu sešlo.
Fakt, že bezmála čtyři roky Senát neexistoval a vůbec nic se nestalo (tedy kromě „maličkosti“, že nebyla naplněna ústava), dává dodnes mnohým argument pro tvrzení o zbytečnosti téhle instituce.
Úvazek, jenž jednoho nevyčerpá
Nutno říci, že Senát zbytečný není, slouží jako protiváha Poslanecké sněmovny a to hlavně díky tomu, jakým systémem se do něj volí. Změna poměrů v Senátu je pomalejší a tak je čas od času horní komora protiváhou vlády a v té chvíli jednoznačně plní svou úlohu brzdy. Zhruba stejnou dobu ovšem Senát především mechanicky schvaluje zákony spřízněné vlády.
Ještě před tím, než se rozplyneme dojetím nad genialitou ústavodárce, si připomeňme též odvrácenou stranu tohoto modelu. Systém v Česku je mimořádně rigidní, protože na fundamentální změny je potřeba dvoutřetinová většina v obou komorách, což je téměř nedosažitelné.
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Budiž řečeno, že některé, i užitečné, změny, například v ústavě, vinou tohoto modelu téměř není možné provést. Dodnes je v základním zákoně zakotveno, že máme bezplatnou lékařskou péči, která za prvé není bezplatná a naopak čím dál více lidí za ni platí na dřevo. Ale v ústavě tenhle socialistický relikt zůstane pravděpodobně navždy a bez ohledu na realitu. Stejně tak je prakticky nemožné zrušit přímou volbu prezidenta či krajské uspořádání.
Pro Senát platí totéž, co pro Poslaneckou sněmovnu, pracuje zde menšina, většina se pouze veze a plní stranické směrnice. A že není odkladištěm? A co neúspěšní kandidáti na prezidenta? Jediným, u koho můžeme vidět výsledky soustavné práce, je Pavel Fischer, ostatní si tam šli hlavně dáchnout za slušnou apanáž.
O tom, že senátorský mandát není práce na plný úvazek, vypovídá i nával současných starostů (míněno reálných starostů, nikoli jen těch Rakušanových), kteří si práci v horní komoře často berou jako vedlejší činnost. Úvazek v horní komoře opravdu není vyčerpávající. A ve spojení s většinovým volebním systémem, nízkou účastí, zejména v druhém kole, umožňuje dostat se k funkci senátora i s méně než 15 tisíci získanými hlasy. Senátorský mandát je vlastně „levný“, pohodlný a relativně dosažitelný, což samozřejmě neposiluje každému senátorovi obří legitimitu.
A že senátory dělali v uplynulých třiceti letech pěkní exoti, není třeba připomínat. Počínaje podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem, přes exředitele privátní televize Vladimíra Železného až po hazardního barona Iva Valentu. Nikdo ze jmenovaných se do práce horní komory zásadně nezapsal a politický mandát využili zejména ke svým privátním aktivitám.
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Horní komora se v průběhu let výrazně měnila, převahu lékařů následovala převaha starostů a obecně lokálních politiků. Opět, než se dojmeme nad tím, jak jsou naši senátoři spojení s „lidem a rodnou hroudou“, připomeňme si, že bývá dost velký problém pro obsazení například zahraničního výboru, právě proto, že část senátního osazenstva nedohlédne za zmíněnou hroudu.
Brzda překotných změn
Současná rétorika opozičních stran je poněkud stereotypní, avšak i bez ní Senát zůstane brzdou překotných legislativních změn. Senát sice několikrát opravil legislativní zmetky ze Sněmovny, ale pamatujeme si také, jak ve jménu politického rozkazu senátoři schvalovali zjevně vadné zákony. To však bylo v době, kdy vládní většina ovládala obě komory, a tato období se do záchranářsko-pojistkového hrdinného eposu nezapočítávají. Ale může to být výborný argument pro debatu o tom, jak Senát sdružuje politické osobnosti.
Senát u nás funguje a buďme rádi. Nicméně funguje díky tomu, jak byl zkonstruován ústavodárci a ne proto, že by jej pravidelně obsazovali nejlepší z nejlepších. Tím není řečeno, že je úplně jedno, kdo tam zasedne, naopak, díky za každého střízlivého a uvážlivého senátora, který nepropadá hysterii posledního obránce barikády.