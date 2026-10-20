Snadno lze pochopit nadšení vítězů i zpytování svědomí poražených po volbách do Senátu, jakých jsme nyní svědky. Obojí je jistě i oprávněné, jen bych rád upozornil na to, že všední dny politiky mohou být jiné. Myslím, že nadšení mnohých nad budoucím politickým vývojem u nás nemusí být namístě.
Nakonec paradoxně vláda může být hrdá na to, že se jí splnilo to, co často prohlašovala a na co nakonec ve volbách „dojela“: že Senát nemá žádný význam. Domnívám se dokonce, že Senát se těmito výsledky zcela odsoudil k bezvýznamnosti v tvorbě české politiky, zákonodárství pak především.
Jak totiž nyní bude probíhat legislativní proces? Sněmovna něco schválí, senátoři to prodiskutují a zamítnou a Sněmovna je přehlasuje. Nic jiného se odehrávat nebude.
Pamatuji si ze své poslanecké praxe, kdy vládní i opoziční poslanci při schvalování zákonů počítali často s tím, že nějaké nedostatky v návrzích zákonů, na které se třeba přišlo dodatečně, se nějak v Senátu poopraví
a Poslanecká sněmovna pak schválí nový zákon „ve znění schváleném Senátem“.
Tomu je asi nyní konec. Senát dnes není ničím jiným než opakem složení Poslanecké sněmovny, každý to ví, každý s tím počítá, ovšem jen ke škodě pozitivního vývoje našeho práva a veřejného života vůbec.
Pokud by měl být Senát strážcem demokracie a ústavnosti, tak i s tím je konec. Pokud jde o střežení demokracie, pak je zřejmé, že v Senátu bude mylně považováno za demokratické jen to, co bude přesným opakem toho, co schválí Poslanecká sněmovna. K pochopitelné škodě věci. A pokud jde o ochranu ústavnosti, ta bude spočívat jen v tom, že ústavu bez Senátu změnit nelze.
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Tragická volební účast? Možná by se senátoři měli více věnovat obvodu než politikaření
Některé kandidatury stojí za pozastavení. V politice se jistě mohou uplatnit i příslušníci armády a zvolení důstojníka senátorem bych rozhodně nepovažoval za militarizaci naší politiky, jak se tento názor někdy ozývá. Pokud je však za senátora zvolen ten důstojník, který zcela zřetelně dává najevo svoji nenávist k občanům, kteří měli na některé věci jiný názor, může to být považováno za užitečné jen těmi, kteří sdílejí obdobné názory, ale jistě nikoliv za příspěvek k nějakému sjednocování veřejného mínění. Anebo snad až za důvod ke strachu před jeho podílem na legislativě.
Příklon k využití populárních osobností bez souvislosti s politickým životem se nejvíce projevil v kandidatuře paní Dagmar Peckové. Těžko pochopitelný počin. Při vší úctě jde přece o osobnost zcela pohrouženou do úplně jiného, uměleckého světa, ale bez jakékoliv souvislosti s reálným životem obyčejných občanů. Myslím, že ona sama už nyní své kandidatury lituje.
Uspěl by Masaryk?
A konečně naprostá většina kandidátů dávala zřetelně najevo, že původní smysl Senátu se zcela vytratil a senátoři se ke škodě věci již v kampani považují za malé poslance svých volebních obvodů. Jeden z nich dokonce sliboval voličům, že jim opatří lékaře. Místní příslušnost a znalost místních poměrů byly při volbě rozhodující.
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Druhé kolo senátních voleb jako rozstřel mezi Rakušanem a Kupkou? Ani náhodou
Dovolím si možná nepřípadné srovnání. Kdyby tomu tak bylo i v minulosti, třeba T. G. Masaryk by nikdy nemohl být zvolen poslancem, neboť vždy kandidoval jako veřejně známá osoba bez jakékoliv souvislosti s krajem, ve kterém byl zvolen. V roce 1907 obvod Morava 4 a v roce 1883 Písek–Domažlice, ačkoliv se v té době už nehnul z Prahy. Neboť voliči považovali jeho přítomnost v zákonodárném sboru za potřebnou bez ohledu na to, zda bydlí, či nebydlí v jejich městě.
To již dnes není možné. Když jsem na sociální síti vyslovil podiv nad tím, že pirátská aktivistka Adéla Šípová dostala přednost ve volbách před profesorem ústavního práva Alešem Gerlochem, bylo mi odpovězeno, že Šípová se o svůj obvod pilně starala, měla zde i kancelář, zatímco Gerloch se zde objevil jen jednou, na hokejovém zápase se šálou na krku. To je pak těžké…
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Výsledky voleb 2026: ANO drtivě prohrálo. Do Senátu míří Řehka, Šípová končí
Jsem přesvědčen, že významná osobnost, představitel akademické nebo i umělecké sféry, nositel významného politického názoru anebo významný a sjednocující představitel Romů (až bude snad nalezen) by měli být do Senátu voleni kdekoliv. Snad tedy příště. Zatím jdeme do časů, z nichž nemám vůbec dobrý pocit…