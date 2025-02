Zvítězí v Senátu vládní ideologie, nebo se „komora starostů“ zastane obcí?

Celá taškařice vznikla tak, že vláda v rámci úspor zrušila tzv. školkovné, tedy možnost rodiče odepisovat si paušálně z daní nějakou částku jako kompenzaci nákladů na školku. Vláda slavně uspořila, ale zároveň poškodila rodiče a tak se, jako již tradičně, rozhodla uvrhnout novou povinnost na obce, a pokud tyto nebudou schopné místo ve školkách zajistit, pak musejí platit. Peníze jim na to samozřejmě vláda nedá. Školky se nestaví. Vláda neruší povinnosti pro pětileté navštěvovat mateřskou školu, ale raději se zbaví odpovědnosti, přičemž na to, jak tento požadavek uvést do praxe, už se nedívá.

Škrtání bez rozmyslu

Hodit nějakou povinnost na obce je tradiční recept Fialova kabinetu, vzpomeňme nepedagogické pracovníky, školníky, kuchařky či uklízečky, ty musejí od září platit obce ze svého, aniž by na ně dostaly plnou kompenzaci od ministerstva financí. Vláda miluje škrtání bez rozmyslu a ráda se jím chlubí a proto „šetří“ i tím, že povinnosti hází na jiné subjekty. Obce se pochopitelně bouří, ale vláda patrně soudí, že stát je chudý a obce bohaté, tak na ně hází povinnosti, které stát vyžaduje, aniž by je náležitě kompenzoval ze státního rozpočtu. Kdyby to vláda udělala, nemohla by se chlubit tím, že ušetřila.

Proto se někteří senátoři zlobí a protestují proti téhle vládní metodě. To jsou ovšem senátoři, kteří odmítají lhát voličům i sobě a předstírat, že uvedená legislativa je řešením. Pak jsou i pravověrní straníci, připravení na povel stranického sekretariátu klidně tvrdit, že voda teče do kopce. Zdravíme ODS. Pochopitelně jsou vedeni neprůstřelným východiskem „vyššího principu mravního“, že co Fialova vláda činí, dobře činí.

V případě tohoto zákona opět hrozí, že se naše komora „moudrých“ zhádá a třeba nepřijme žádné stanovisko, tedy novelu ani nepodpoří, ani nezamítne. Jednání na plénu nám stoprocentně garantuje jistý kabaretní aspekt, kdy lidé inteligentní a tituly ověšení budou obhajovat účelový nesmysl a fintu, která má vládě vytvořit alibi. Kdyby pak nedošlo na jednoznačný verdikt, pak mají odpůrci existence naší horní komory další argument dokládající její nefunkčnost.

A školky a zoufalí rodiče? Ti mají smůlu od samého začátku. Vždyť když ekonomové z NERV doporučovali zrušit školkovné, jedním dechem nabádali vládu, aby podpořila výstavbu předškolních zařízení. Vláda druhou část doporučení pro jistotu přeslechla, nemohla by se pak chlubit úsporami v rozpočtu.

Politici se žel neřídí zájmy občanů, jsou poháněni nejrůznějšími doktrínami a nezvažují dopady svých rozhodnutí na životy lidí. Proto také sledujeme odliv od tradičních stran, je-li jejich reprezentantům zcela lhostejné, co si volič přeje, pak volič svůj hlas příště věnuje někomu jinému a vůbec jej nezastaví nějaké řeči o populismu.