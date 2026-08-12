Proč Senát? Náklady na jeho provoz jsou minimální, přitom je pojistkou proti tyranii většiny

Nejdřív a jednou provždy vyřešme otázku nákladů – není Senát moc drahý?
Přátelé z Liberálního institutu letos jako i roky předtím vypočetli Den daňové svobody. Všichni platíme státu různé daně, povinná pojištění a poplatky. Všechny dohromady tvoří více než 40 procent našich příjmů. Den daňové svobody je symbolický či hypotetický den, pro který platí, že do dne předtím jako kdybychom státu platili 100 procent našich příjmů a od daného dne nula procent.
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Na jaký den vyšel letos? Na 29. květen. Od 1. ledna do 28. května všechno, co vyděláme, jakože jde státu, od 29.5. do 31.12. všechno jde nám a našim rodinám.
A v tomto duchu Liberální institut vypočetl (strana 26): na starobní důchody jde 623 miliard korun, tedy 25 dnů a devět hodin práce nás všech. Na platy státních zaměstnanců 291 miliard, tedy 11 dní a 21 hodin práce všech. Na obranu 155 miliard, tedy 6 dní a 7 hodin práce. Na Českou televizi a Český rozhlas dohromady 8 miliard, což je 7 hodin a 40 minut práce. A na Poslaneckou sněmovnu a Senát dohromady je to 1 miliarda, tedy 54 minut práce.
Na náklady na Parlament ČR, tedy Sněmovnu a Senát dohromady, celá republika musí pracovat 54 minut v roce. Tím je zodpovězeno, jak „nákladný“ je Senát.
Absolutní moc Orbánova či Magyarova
A nyní proč Senát. Kvůli zabránění tyranii momentální většiny. Do Velké francouzské revoluce největší hrozbou svobodě byli absolutističtí monarchové. Od ní víme, že aktuálnější hrozbou je tyranie většiny. Zvolíte jednokomorový Konvent. Ten má absolutní moc v zemi. Může kohokoli poslat pod gilotinu – bývalý král Ludvík XVI., bývalá královna Marie Antoinetta, revolucionář Danton, nakonec i tyran-diktátor Robespierre.
Co s tím? Pokud máte jednokomorový parlament, většina v něm vybírá vládu (kabinet ministrů), má tak v zemi veškerou zákonodárnou i výkonnou moc. A časem jmenuje i soudce, takže i moc soudní. Tyranie většiny jako vyšitá. A pokud vám v důsledku hloupého volebního systému těsná nadpoloviční většina ve volbách zajistí ústavní většinu v jednokomorovém parlamentu, můžete svévolně měnit ústavu a získat absolutní moc v zemi. Tu měl premiér Orbán v Maďarsku předtím a nyní ji tam má premiér Magyar.
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Proto otcové zakladatelé konstitucionalismu téměř bez výjimky trvali na tom, že parlament má být dvoukomorový. Ano, veškerá moc má vycházet z lidu, tedy lid volí parlament, obě jeho komory. Kdyby však byly voleny stejně, ve stejnou dobu, stejným volebním systémem, měl by pan Kolman pravdu a druhá komora by byla zbytečná; byla by jen kopií komory první. Ale pointa je v tom, že i když obě komory volí lid, volí je jinak, na jiné volební období, jiným způsobem.
V americké ústavě Sněmovnu na dva roky v obvodech se stejným počtem obyvatel; Senát na šest let a každý stát, velký i malý, má jen dva senátory, a každé dva roky se třetina Senátu obměňuje. U nás v ČR Sněmovna na čtyři roky, může být rozpuštěna, a dle ústavy (ústavy! – ne pouhým zákonem!) volebním systémem poměrného zastoupení. Senát stejně jako v USA na šest let, ale jindy než Sněmovna, každé dva roky se třetina obměňuje, Senát je nerozpustitelný, a hlavně, dle ústavy (opět!) jiným volebním systémem než Sněmovna, totiž většinovým (u nás dvoukolovým). Tedy Senát, i když jej volí stejný lid jako Sněmovnu, není volen stejně, ve stejnou dobu, na stejné období.
Takže vláda, která má většinu ve Sněmovně, nemá nutně většinu v Senátu. A bez Senátu nemůže měnit ústavu, jako to dělali a dělají v Maďarsku Orbán i Magyar. Senát je tedy pojistkou proti tyranii většiny.
Při změně ústavy nemůže Sněmovna přehlasovat Senát vůbec; na změnu ústavy jsou potřebné tři pětiny v komorách obou; při prosazení zákona může Sněmovna přehlasovat Senát většinou nikoli přítomných, nýbrž nadpoloviční všech poslanců. To považuji za největší chybu naší ústavy: že i při zákonech – kromě ústavních – může Sněmovna Senát přehlasovat (naopak je správné, že rozpočet schvaluje jen Sněmovna; té je totiž vláda odpovědná, nikoli Senátu). Tedy kdybych měl něco navrhnout, nebylo by to zrušení Senátu, nýbrž naopak jeho posílení. Každopádně je zásadní pro zabránění tyranie prosté většiny.
Rychlá má být vláda, nikoli parlament
Pan Kolman správně píše, že pomalost leckdy taky způsobuje chyby. Ale pomalost koho a v čem? Parlamentu při přijímání zákonů? Vůbec ne! Zákony se mají přijímat pomalu a s rozmyslem, uváženě a uvážlivě. Já osobně si myslím, že zákonů nemáme příliš málo, nýbrž naopak příliš mnoho, a mnohem důležitější než přijmout zákony dobré je zabránit přijetí těch špatných.
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Alexander Hamilton v „Listech federalistů“ o americké ústavě napsal, že nejdůležitější vlastností exekutivy je energičnost, akčnost, ráznost v rozhodování; legislativy rozvážnost, uvážlivost; a justice soudnost. Všichni se shodneme na tom, že soudy mají mít soudnost; ale rychlost čekejme od moci výkonné, vlády; je však nepatřičná u legislativy, která má uvažovat, zvažovat a rozvažovat důkladně, než nový zákon přijme.
Pan Kolman uvádí demokracie, které mají jednokomorový parlament. Všechno malé země. Ale velké a silné demokracie jako USA, Velká Británie, Francie, Německo či Polsko mají parlamenty dvoukomorové. Riziko chyby by tam mělo fatálnější následky než v případě zemí malých.
A EU? Ta že nemá dvoukomorový parlament? Ale má, jen se to tak nenazývá. Evropská rada neboli rada šéfů vlád členských zemí EU, má zároveň exekutivní i legislativní pravomoci. Je to ta nejsilnější horní komora na světě.
Jsem rád za mnohé věci v české ústavě, ale jednou z těch, za které jsem nejvděčnější, je dvoukomorový parlament. A víte, co je krásné? Bez souhlasu Senátu nelze Senát zrušit. Tedy Senát zrušen nebude. Deo Gratias.