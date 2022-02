KAMBERSKÝ: Vražda v Senátu. Jak Horník s Canovem odstřelili ‚vlastního‘ ministra

Ponechme teď stranou fakt, že jeden z nejvlivnějších českých konzervativců (a paradoxně zároveň hvězda liberální levice) Karel Schwarzenberg si v práci s oblibou dával šlofíka, v parlamentu i na mezinárodních konferencích. Třeba bývalá norská premiérka Erna Solbergová chytala při jednáních zcela pravidelně pokémony. Protože jak sama říkala, „my ženy dokážeme dělat dvě věci najednou“. Je třeba dát Válkovo hraní karet do kontextu.

V prvé řadě: ministrův telefon fízloval, vyfotil a do světa rozeslal senátor a bývalý policajt Václav Láska – ano ten, jenž s teorií „vzdání se poslaneckého křesla je důkazem korupce“ pomohl odsřelit kabinet Petra Nečase.

Druhým hrdinou bez bázně a hany, který si pohoršeně stěžoval na nehorázné Válkovo chování, byl senátor a místopředseda horní parlamentní komory Jan Horník. Ten Horník, jenž třeba před dvěma lety volal policii na „lufťáky“, protože v době pandemie nemají cizáci na Božím Daru (kde dotyčný starostuje) co dělat.

V žaludku mu leželi nikoli náhodní turisté, ale lidé, kteří mají na Božím Daru chaty a chalupy: „Upozorňuji, že budeme monitorovat všechny, kteří u nás nemají trvalé bydliště. Pokud se tady něco stane, tak to budeme připisovat k jejich zodpovědnosti. Nemají důvod sem nyní jezdit. Všichni jsou přitom potenciálními nosiči koronaviru. Stát se může cokoli!“

A tím nejlepším vykukem, při jehož projevu si dovolil pan Válek zahrát Solitaire, je pan senátor z Chrastavy Michael Canov. Jeho politickou kariéru teď ponechme stranou a jen ocitujme z projevu, jenž v Senátu pronášel:

„... Jako co se týká těch SMS, no je to mnohem lepší, než to bylo, ale ty SMS se mi prostě nelíbí. Já si nemohu pomoct. Jako z toho vyplývá povinnost telefonu? Mít povinnost mít zapnutý? Nevím. A vyloučení správního řádu se mi taky nelíbí. Ale mně se tam nelíbí ještě jedna věc. Sice, když se tam podíváte, tak je tam napsáno, že podrobnosti stanoví vyhláškou ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví, tj. jeho legislativní odbor, náměstek, tj. totožný odbor většinou s totožnými lidmi, kterým již cca padesátkrát Nejvyšší správní soud, případně další soudy, zrušily jejich rozhodnutí. Je to pro mě nepředstavitelné, že takovýto úřad, kterému takto se ruší rozhodnutí, teď bude dávat k tomuto detaily. Protože těmi 50 zrušenými rozsudky nebo mimořádných opatření, padesátkrát to zrušil soud, tak tím má důvěra v tento odbor klesla na hodnotu -273,15 °C. Přestože vím, že teoreticky absolutní nuly nelze dosáhnout.“

Hrát karty bylo asi to nejmenší, co mohl ministr zdravotnictví dělat. Kdyby odněkud vytáhl brokovnici a udělal si z hlavy kabriolet, nikdo by se mu asi nedivil. Dosvědčil bych, že nešlo o sebevraždu, ale o sprostou vraždu. Vrazi byli dva: Horník a Canov.