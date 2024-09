Silné senátní kluby čeká krvácení. ANO si nejspíš polepší, vítězem ale zase budou všichni

Nicméně zajímavé bude sledovat, jak si povedou třeba lidovci, ti mají dvanáct senátorů a obhajují dvě křesla, přičemž jisté to má jen Jiří Čunek, o němž se spekuluje spíš v souvislosti s otázkou, zda se nestane senátorem hned v prvním kole. Ve zlínském obvodu obhajuje funkci jeho spolustraník Patrik Kunčar, jehož převaha ve druhém kole byla před šesti lety výrazná, od té doby však strana ztratila mnoho na lesku i kredibilitě.

Ze šestičlenného miniklubíku ANO a Socdem obhajují hned předseda i místopředseda. Předsedovi Miroslavu Adámkovi se na Šumpersku postaví jen profesor Stanislav Balík na nezávislé kandidátce a kandidát Svobodných Vladimír Hošek, tohle je jeden z obvodů, do kterého mocně promluví popovodňová nálada. Takže pan Adámek nemá nic jisté. Sociální demokrat (prakticky v klubu ANO) Petr Vícha čelí v karvinském obvodě početnější konkurenci, avšak jeho minulý výsledek byl dost suverénní. Každopádně lze říci, že hnutí ANO si při té bídě, kterou mu senátní volby přinášejí, pravděpodobně polepší a posílí.

Jak si povedou prominenti?

To nelze čekat u Starostů, ti obhajují třetinu křesel a je téměř jisté, že jejich klub nebude mít po volbách 18 senátorů. Například ministr Mikuláš Bek již senátorské křeslo neobhajuje a v „Bekově“ obvodě Brno-město proti kandidátovi STAN, podnikateli a cestovateli Liboru Zabloudilovi, nastupuje například režisér Břetislav Rychlík (ODS a TOP 09), lidovecká poslankyně Marie Jílková nebo brněnská náměstkyně primátorky Karin Podivinská (Socdem a ANO). Zde to pro Starosty nevypadá ani na druhé kolo.

Obhájci postů, „skoroprezidenti“ Hilšer a Drahoš, to též nebudou mít jednoduché, zvlášť poté, co ve funkci předvedli, nebo spíš nepředvedli. Značka STAN velmi utrpěla zvláště svým angažmá ve Fialově vládě a ještě více pak slovní pyrotechnikou Víta Rakušana. S automatickými sympatiemi ke značce, kterých se Starostům roky dostávalo hojně, kandidáti letos u voličů počítat nemohou.

Nejvíce může tratit mocný klub ODS a TOP 09, zde z 36 členů obhajuje 13. Zajímavé bude hlavně, jak si povedou prominenti, tedy například Martin Červíček, který je senátorem a zároveň královéhradeckým hejtmanem.

Čtyři mouchy jednou ranou

Ještě se neotevřely volební místnosti a už vám můžeme říci, že za vítěze se budou tradičně považovat všichni. Premiér Fiala se cítí jako vítěz i těch voleb, kde jeho strana přišla o mandáty (viz europarlament). Naštěstí je tu unikátní příležitost, jakou poskytuje obhájce senátního křesla Pavel Fischer. Tohoto momentálně nezařazeného senátora podporují Lidovci plus ODS plus Starostové plus TOP 09, takže se nakonec můžeme dovědět, že ziskem jediného senátorského mandátu posílily hned čtyři strany najednou.