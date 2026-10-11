Grolich bodoval, místní témata hrála prim. Volby nepřinesly žádné velké zemětřesení

Jedním z nejsledovanějších, ale zároveň nejpředvídatelnějších byl volební obvod č. 57 Vyškov, kde se o křeslo v horní komoře ucházel předseda lidovců Jan Grolich. Potvrdil očekávané vítězství již v prvním kole se ziskem přes 60 % hlasů. Jihomoravský hejtman coby zkušený marketér dokázal svým předvolebním videem zaujmout i celostátně – a musel se přece jen hodně snažit, jelikož dal v sázku svou celou politickou kariéru.
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Výsledky voleb do Senátu: Hejtman Grolich se raduje, je novým senátorem
Pokud by senátorské křeslo nezískal, notně by to otřáslo i jeho pozicí šéfa KDU-ČSL neboli Nových lidovců, jak nechal stranu po svém zvolení do jejího čela překřtít. Působí sice jako úspěšný hejtman velkého kraje, sám však záhy poznal, že pokud chce lidovce bezpečně vrátit nad pětiprocentní laťku, musí zastávat nějakou významnou funkci v Praze. Tedy tam, kde se „peče“ velká politika a kde také může být daleko lépe vidět. Cíl splnil, avšak to těžší ho teprve čeká – potvrdit velká očekávání, která do něj spolustraníci na sjezdu vložili.
V disciplíně zisku senátorského mandátu mu již v prvním kole zdatně sekundoval jeho skoro jmenovec Jan Grulich za TOP 09, jenž obhájil již držené křeslo. Nicméně situaci mu usnadnila skutečnost, že ve svém obvodu Rychnov nad Kněžnou měl pouze jednoho soupeře, konkrétně poslance Denise Sadovského z hnutí ANO. Grulich však kandidoval s podporou širší koalice stran včetně KDU-ČSL. A právě širší stranická podpora představovala letos velmi rozšířený jev a často též klíč k úspěchu.
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Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájil křeslo na Rychnovsku, měl jediného protivníka
V prvním kole uspěli též dva kandidáti za hnutí STAN. Zbyněk Linhart, jenž obhajoval mandát v obvodu Děčín. Ve Vrchlabí pak stávající senátor a starosta zmíněného města Jan Sobotka. Ve Strakonicích obhájil již v prvním kole křeslo Tomáš Fiala. Původně ho ale získal coby nestraník s podporou ODS, kterou však letos vyměnil za dres hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. To tak získalo celostátní parlamentní zastoupení, leč jeho výsledek v komunálních volbách v Českých Budějovicích (okolo 30 % hlasů) přece jen zůstal trochu za očekáváním.
Za relativně nejúspěšnější stranu senátního klání je nutno označit již zmíněný STAN, jehož kandidáti se objeví ve druhém kole ve více než deseti případech. Přesné skóre se určuje obtížně, poněvadž v řadě případů hnutí Víta Rakušana podporuje kandidáta s pestrou paletou podpůrných stran a hnutí v zádech. Což se týká i historika a nakladatele Jiřího Padevěta, jenž v Praze 1 směřoval po sečtení asi třetiny okrsků k triumfu již v prvním kole.
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Boj o lídra opozice: STAN si může pískat, ODS spíš stýskat
Menší strany vládní koalice dle očekávání pohořely, ostatně, Motoristé senátní volby zcela ignorovali. Hnutí ANO sice nemělo co ztratit, poněvadž obhajovalo pouze jeden mandát. Leč muselo mít zároveň ambici přece jen něco získat a vylepšit tak svoje chudičké zastoupení v horní komoře. Do druhého kola by nakonec mělo postoupit přes deset kandidátů a kandidátek ANO, je však otázkou, zda většina z nich uspěje. První kolo senátních voleb totiž proběhlo souběžně s volbami komunálními a mnozí voliči hnutí Andreje Babiše tudíž dali hlas jeho kandidátům takříkajíc bokem – do volebních místností je přilákaly hlavně volby do místních zastupitelstev. Senát moc v lásce nemají, a pro vedení ANO bude těžké je k účasti v senátním finále zmobilizovat. Zvláště v pozici vládní strany, kdy se dá zisk senátního křesla pro někoho z opozice jen těžko líčit jako fatální hrozba.
Hlasování do obecních zastupitelstev žádné velké překvapení, soudě alespoň dle předběžných výsledků, nepřineslo. Menší sídla zůstala doménou nezávislých, ve větších městech bodují hlavně celostátní politické strany, byť nezřídka v koalici s nějakým místním sdružením. Hnutí ANO v oblastech své největší volební podpory, tedy v severních Čechách a na severní Moravě, ve srovnání s minulými volebními výsledky pár procentních bodů ztrácí. V Ústí nad Labem dokonce spadlo na polovinu.
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Je vidět, že jsme tu natrvalo, hodnotil Babiš. Výsledek v Ústí ho nepřekvapil
Avšak pro skoro všechna města v republice platí, že v nich nakonec lokální politici mohou dohodnout koalice napříč celostátní linií vláda versus opozice. V okresních městech se všichni tamní politici zpravidla dobře znají. A tudíž též dobře vědí, že z dlouhodobé perspektivy není moc efektivní jít si navzájem tvrdě po krku.
Volební účast při komunálních volbách před čtyřmi lety činila 46,07 %, letos směřovala někam k 48 %. Podobně v senátních volbách. Před čtyřmi lety, když probíhaly souběžně s volbami komunálními, dosáhla volební účast hodnoty 42,65 %, letos taktéž o něco překročila hranici 42 %. I z toho je patrné, že nynější volby nepřinesly žádný radikální zvrat, pouze dílčí, byť v řadě míst poměrně významné posuny. Ve většině obcí a měst hrály značnou roli místní problémy. Což je vlastně dobře a snad to i přispěje k oslabení polarizace celé zdejší politické scény.