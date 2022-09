Chceme-li se i teď držet fotbalových metafor, pak musíme o právě probíhajících komunálních a senátních volbách konstatovat, že není po nich, nýbrž teprve po jejich prvním poločase: hráči-politici jen odešli do kabin, aby se mohli pustit do faktického boje o vítězství. V komunálních volbách to bude utváření koalic a boj o prestižní pozici primátora/starosty, v případě senátních voleb o druhé kolo, které teprve o vítězi rozhodne.