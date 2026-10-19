Opozice se nadechuje, nebo jen euforicky tlachá? Zatím se to nedá zjistit

Ani kdyby byly volby příští týden, jejich výsledek nemůže být kopií senátního klání. Už jen proto, že v druhém kole většinových voleb byla účast 21,12 procenta a druhé kolo je volbou menšího zla. Na tohle nesmějí celostátní lídři, hodní toho jména, zapomínat. Jejich kandidáti byli zajisté lépe vybraní a měli podporu více stran a většinově i neúspěšných kandidátů z prvního kola. To je pro senátní vítězství důležité, ale je to žel nepřenosné do sněmovních voleb.
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Například pan Grolich je pyšný na svou kampaň a na 63 procent získaných hlasů v prvním kole. Je to nepochybně obdivuhodný výkon, ale sněmovní volby jsou úplně jiný žánr. Ostatně stranické preference KDU-ČSL euforii pana Grolicha notně srážejí na zem. Kampaň se lidovcům povedla, ale kolik takových má pan Grolich za sebou?
Porazit „Babiše“ v senátních volbách je vlastně ten nejsnazší úkol, když ANO senátní volby notoricky „neumí“ a sám předseda Babiš si nepomáhá, když opakovaně vykládá, že Senát je na nic a pak se diví, že jeho příznivci k urnám nepřišli. Nikdo nesnižuje výkon pana Grolicha a spol., nicméně na sněmovní vítězství tohle stačit nebude.
Mnohem střízlivěji mluví Vít Rakušan, který má také co slavit: v Senátu, navzdory všem predikcím, jeho hnutí neoslabilo. Ale předseda Rakušan je konkrétnější v tom, že chce premiéra a jeho stranu vyhodit ze sedla přilákáním Babišových voličů na svou stranu. Teď ještě vědět jak.
V tomto ohledu je na tom podobně jako pan Grolich, který slibuje „doručit“ nějakou ekonomickou kompetenci KDU-ČSL. Zatím to ale v obou uskupeních vypadá spíš jako fiktivní „jitrnice, jakou svět neviděl“ z filmové pohádky Obušku, z pytle ven!
Antibabiš nestačí
Předseda ODS Martin Kupka musí být s výsledkem víkendových voleb také spokojen. Ale trajektorie jeho strany zdaleka neodpovídá očekávání a ztráta české i moravské metropole (nebude tam mít primátory) je pro ODS bolestná, nejen v symbolickém smyslu.
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Občanští demokraté ztratili iniciativu a nedaří se jim přesvědčovat ani stávající opoziční voliče. Ti odcházejí ke Starostům, případně ke Kubovu Našemu Česku, mají-li možnost.
Zdá se, že lidovci i Starostové, minimálně částečně, opouštějí politiku Antibabiš. Obě uskupení to již nahlas deklarovala. Rozhodně v tom smyslu, že by setrvale líčila voliče ANO jako nevzdělané podlidi, kteří se nechají koupit za koblihu. Tohle již tradují jen primitivové, kteří si o sobě potřebují myslet, že jsou chytřejší.
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To je první krok. Zajisté však nezískáte nikoho na svou stranu jen tím, že o něm nemluvíte ošklivě. Na to, abyste jej přilákali, je to málo. Musíte těm lidem něco nabídnout, cokoli. Nikoli jen perspektivu rozpočtových škrtů, setrvalého neřešení problémů s bydlením, dostupností zdravotnictví či sociální izolace ve stáří. Voliči Andreje Babiše vědí, že na stále se zdražující byty nikdy mít nebudou, že zdravotnictví za peníze „na dřevo“ pro ně bude nedostupné a důstojné stáří je pro ně chiméra. Samozřejmě, nad tím lze mávnout rukou a říci, že jsou to líní, hloupí a neprozíraví občané a že „ti druzí“ se o sebe dokázali postarat. Touhle „argumentací“ se ale volby nevyhrávají.