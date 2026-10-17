Masakr ANO, euforie STAN. Konec demokracie se opět odkládá, tedy až do příštích voleb

Úspěch Rakušanova a propadák Babišova projektu je svým způsobem paradoxní, protože oba koncepty jsou si v mnohé podobné. Oba se označují za hnutí, nikoli politickou stranu. Oba mají velmi beztvarý až fluidní program. Oba se pohybují blízko politického středu, ANO zleva, STAN zprava. Jejími klíčovými členy i předsedy jsou oportunističtí technokraté bez nějakého jasného ideového nebo, nedejbože, filozofického ukotvení.
|
Starostové vyhráli, raduje se Rakušan. Chce porazit ANO i v příštích volbách
Přesto jedna parta prohrála v druhém kole všechny souboje, ta druhá skoro všechny (až na tři výjimky, včetně bývalého ministra Martina Dvořáka) vyhrála. Proč?
Všichni proti ANO
Důvodů je několik, ale všechny by se daly shrnout do dvou slov: Andrej Babiš.
Ten dokáže zmobilizovat ve sněmovních volbách mimořádné množství voličů, dokáže získat tolik hlasů jako nikdy jiný, dokáže dokonce obhájit premiérský post - ale zároveň je natolik polarizujícím politikem, že nikdy nezíská většinu. Metaforou jeho role v politice jsou prezidentské volby: Babiš první kolo prohrál s Petrem Pavlem o pouhých pár desetinek procenta, ale to druhé projel takřka o milion hlasů. Toto stigma se promítá i do druhého kola (obecně: do druhých kol) senátních voleb, které až na výjimky probíhá dle scénáře „všichni proti ANO“.
Není problém identifikovat další faktory, ale ty již nejsou rozhodující. ANO je momentálně hlavní vládní strana a bývá statistickým pravidlem, že vládní strany ve volbách druhého řádu ztrácejí všude na světě. Stejně tak vládním partajím nenahrává nízká volební účast, která naopak pomáhá vysoce motivovaným voličům opozice, kteří si s vládou chtějí vyřídit účty. ANO nemá úplně nejlepší vztahy se svými koaličními partnery, naopak voliči opozice si vzájemně podporují své kandidáty. A v neposlední řadě je fakt, že ANO i SPD dlouhodobě Senát haní, takže je pak trochu komické, pokud se pokoušejí mobilizovat své příznivce k volbě do komory, o níž jinak neutrousí vlídné slovo.
|
Ředitel divadla, podnikatelka s klavíry, voják. Toto jsou noví senátoři
Tady je naopak potřeba ocenit strategickou politiku „nové národní fronty“ aka bývalé pětikoalice, kdy se až na vzácné výjimky nepustily bývalé vládní partaje do bratrovražedného souboje a do klání o Senát pustily vždy takového aspiranta, který měl největší šanci porazit vládní, tedy de facto výhradně Babišovu konkurenci.
Ten, kdo polarizuje nejvíc, a ten, kdo nejmíň
Říkáme-li, že vyhraněná osobnost Andreje Babiše hendikepuje, lépe řečeno fakticky diskvalifikuje toto hnutí ve všech většinových volbách, pak nevyhraněnost a amorfnost projektu STAN je jeho největší výhodou. Stanaři nikomu nevadí a jejich předseda vadí jen celkem zanedbatelnému počtu voličů, kteří si myslí, že se portréty cizích, byť agresivních státníků v pytli na mrtvoly nemají vyvěšovat na státní budovy, nebo že by si šéf partaje neměl volat s usvědčeným zločincem pomocí šifrovaného telefonu. To jsou však detaily pro politické fajnšmekry, které většinový volič s přehledem ignoruje, podobně jako fanoušci Andreje Babiše či Tomia Okamury ignorují jejich přešlapy a kontroverze.
Pro celostátní politiku pak z uplynulých voleb vyplývají dva závěry: ANO zůstává nejvíce polarizující, STAN nejméně polarizující subjekt. Šance, že by Babiš kdykoli získal většinu v horní parlametní komoře, vypadají jako sci-fi a šance, že by mohl získat ústavní většinu a měnit náš politický pořádek, se limitně blíží nule. To však bezpochyby nebude bránit partajím současné opozice, aby tím i ve všech příštích volbách strašily. Letošní senátní volby ukázaly, že přinejmenším na tu pětinu voličů, kteří k druhému kolu přišli, to perfektně funguje.