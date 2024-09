„Mezivolební“ radost. Opozice zaznamenala senátní úspěch, který ale k ničemu nepovede

Vypadá to, že ANO má šanci získat, pokud bude ovšem stoprocentně úspěšné v druhém kole voleb, až 19 z 27 křesel, o které se hraje. Dvě senátorská křesla dokonce získala už v prvním kole a to i na místech zasažených povodní.

Přitom celkově ANO nevsadilo na nějaké super známé tváře a velkou část kampaně se místní krajští i někteří senátní kandidáti „vezli“ na tom, že využívali podpory „svaté trojice“ ANO: šéfa hnutí Andreje Babiše, miliardáře kritizujícího miliardáře, stínového premiéra a ministra, co nikdy nespí, Karla Havlíčka a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové, a jejich kritiky vlády.

Hnutí ANO pak posílí v Senátu i sociální demokrat Petr Vícha, který kandidovat s podporou ANO. Vícha obhájil v Karviné senátorský post už potření, ve svém obvodu je tento starosta Bohumína poměrně populární, a to přes to, že kandiduje za fakticky mrtvou stranu s neviditelným předsedou. Tradice má občas sílu, nebo aspoň vzbuzuje nostalgii.

Silné osobnosti

Z vládní koalice zabodovaly v prvním kole výrazné osobnosti. Senátorský mandát obhájil Pavel Fischer, kterého podpořily čtyři vládní strany, tedy celá vládní koalice vyjma Pirátů. Fischer je poměrně známým politikem a neúspěšným prezidentským kandidátem, který má v Praze, kde kandidoval, solidní voličskou základnu. Často totiž veřejně vystupuje, hlavně k zahraniční politice, a jeho projev zní inteligentně, byť většinou zůstává bez praktických výsledků.

Jeho soupeři, bývalý poslanec ODS Boris Šťastný kandidující za Motoristy a vzpomínající na „původní“, leč jen v jeho vzpomínkách existující ODS, ani Eva Tylová kandidující za pofidérní zelenou stranu LES a Piráty se vzpomínkami na Zelené, mu nemohli konkurovat. I když jako on mířili na pražské intelektuály či „pražskou kavárnu“. Jenže Fischer dokáže oslovit kromě nich i další konzervativní voliče.

Lidovec Jiří Čunek kandidující za vládní KDU-ČSL zase hladce zvítězil na Vsetínsku. Jeho největším soupeřem, poloviční či spíše desetinové politické váhy, tu byla Yvona Wojaczková, místostarostka z Valašského Meziříčí za ANO. Té ovšem příslušnost k opozici nepomohla tolik jako jiným protivládním kandidátům. Člen vládní KDU-ČSL Čunek je totiž sám opozicí vlastní straně i vládě a kromě toho má tento moravský samorost některé názory konvenující nyní spíše ANO či SPD. Ostatně, část stran vzdala v tomhle obvodě kandidaturu předem s tím, že proti Čunkovi se prostě tady vyhrát nedá.

Celostátní neosobní kampaň

Celkově výsledek nahrávající nevládním stranám sice opozici před parlamentními volbami plánovanými na příští rok povzbudí, ale to je asi tak vše, co to bude konkrétně znamenat. Na celkovém politickém rozložení Senátu se toho příliš nezmění, vláda tam stále bude mít potřebnou podporu. Navíc úspěch v těchto volbách považovaných u nás za druhořadé či třetiřadé není žádnou zárukou úspěchu v prvořadých poslaneckých volbách.

Zajímavé ale je, že nejúspěšnější kandidáti sázeli často ne rétoriku jdoucí mimo jejich reálné kompetence a že hnutí ANO ukázalo, že i ve volbách, které měly být volbami osobností, se dá dělat celostátní neosobní kampaň. Zvláště když máte stranu, které vládne jeden člověk. Je otázkou, zda je to chabá vizitka pro voliče, pro politiky, či je to známka toho, že je někde chyba v celém designu Senátu a voleb do něj.