ANO jásá, že prolomilo prokletí, a ODS volby podá jako úspěch. Vlastně nuda, drama teprve přijde

Komentář

ODS je bita, leč nikoli nad očekávání. ANO se vrátilo do hry, ale žádný velký rokenrol. V Senátu se nic zásadního nemění, protože toto byly pravděpodobně poslední volby, do nichž šlo ANO z opozičních lavic. Vlastně nuda, druhé kolo nepřineslo po tom prvním žádné dramatické změny. To je asi hlavní poučení senátních voleb.