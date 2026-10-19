Senátní uragán proti Babišovi. Důvody těžké porážky není složité vyskládat na stůl

Takže by se o těchto volbách měly psát jen zívající články ve smyslu, že Senát posílilo 26 mužů a jen jedna žena, že největší celebrita ze šoubyznysu Dagmar Pecková dostala ve druhém kole aritmeticky největší výprask nebo že ani Michal David a neomezené konto vám volby nevyhrají, jak poznala žena krále hazardu Sandra Tsoukernik. Kdyby…
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Senátní volby ukázaly, že peníze ani Michal David nejsou všechno. A že ANO je v regionech prázdné
Kdyby volby nepřinesly i historicky největší senátní nakládačku hlavní vládní strany, tedy hnutí ANO. To šlo přitom do voleb, které teoreticky nešlo prohrát. Obhajovalo jediného senátora, v celostátních preferencích vedlo před všemi o několik parníků, oproti minulosti dokázalo místy nasadit i zvučné osobnosti – jako ředitele Všeobecné fakultní nemocnice, univerzitní profesory, primátory a jako snad jediné také spoustu žen.
Výsledek? Totální výbuch! Nula. Z 13 finalistů ve druhém kole se do Senátu nedostal nikdo. I Mirek Topolánek v roce 2008, v čase tzv. oranžové tsunami, kdy ČSSD pobrala 23 z 27 senátorů, dokázal pro ODS uhájit alespoň Prahu. Naopak stejně jako o týden dříve v komunálních volbách v Ústí nad Labem, i v senátních volbách vybouchlo ANO i ve svých tradičních baštách – v Karviné, ve Znojmě, v Chebu…
Důvody tak těžké porážky není složité vyskládat na stůl. Jedním z nich je jistě tradičně nízká volební účast v senátních volbách. ANO dnes reprezentuje zejména někdejší voliče ČSSD a KSČM – a ti vždycky považovali Senát za zbytečný, o čemž je i Andrej Babiš dlouho ujišťoval. Voliči pravice mají v tomto mnohem větší disciplínu.
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Tragická volební účast? Možná by se senátoři měli více věnovat obvodu než politikaření
Druhým důvodem je, že ANO odskákalo svou vládní roli, což se v průběhu vládního mandátu děje všem stranám. Voliči je potrestali za váhavé a nedostatečné plnění volebních slibů, třeba kličkování s důchody nebo rušení koncesionářských poplatků.
A třetím důvodem je samozřejmě spojování protivníků v duchu „všichni proti ANO“. V senátním dvoukolovém většinovém systému se to nabízí, tam není ani třeba před volbami skládat nesourodé stranické slepence, stačí sehnat síly do houfu ve druhém kole.
To v atmosféře „Antibabiš“ nepřekvapuje, překvapivé je spíš to, že se tomu ANO nesnaží alespoň v tomto druhu voleb čelit stejnou medicínou. Naopak nadutě odmítlo spolupráci se zbylými vládními stranami, čímž se připravilo o některé postupy do druhého kola a snad i o zisk mandátů v kole druhém.
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STAN na vlně, ANO zralé na restart. Babiš jako premiér už nemá na voliče tolik času
I tohle dilema by si ve volebním mezidobí, kdy nás příští rok poprvé od roku 2015 nečekají žádné volby, mělo hnutí ANO vyřešit. V aktuální konstelaci nutně potřebuje raubíře z SPD a Motoristů k vládnutí, přitom se pořád trochu zdá, jako by raději vládlo s nažehlenými holčičkami a hochy z ODS či STAN. Jistě – vládní koalice, to není nutně nezdolné kamarádství Rychlých šípů. Ale schizofrenie, kdy se svých partnerů tak trochu štítíte, asi žádnému vládnutí moc nepřidá.