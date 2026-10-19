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Senátní uragán proti Babišovi. Důvody těžké porážky není složité vyskládat na stůl

Miroslav Korecký
Komentář   17:00
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Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
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Svým způsobem se o volebním víkendu nic podstatného nezměnilo. ODS v Senátu posílila o dva mandáty, lidovci jsou na svém, ANO ztratilo jednoho senátora, STAN také jednoho, Piráti přišli o svého jediného a v komoře přibyli nezařazení. ODS s TOP 09 udrží nejsilnější klub – a tedy i šéfa Senátu.

Takže by se o těchto volbách měly psát jen zívající články ve smyslu, že Senát posílilo 26 mužů a jen jedna žena, že největší celebrita ze šoubyznysu Dagmar Pecková dostala ve druhém kole aritmeticky největší výprask nebo že ani Michal David a neomezené konto vám volby nevyhrají, jak poznala žena krále hazardu Sandra Tsoukernik. Kdyby…

Senátní volby ukázaly, že peníze ani Michal David nejsou všechno. A že ANO je v regionech prázdné

Kdyby volby nepřinesly i historicky největší senátní nakládačku hlavní vládní strany, tedy hnutí ANO. To šlo přitom do voleb, které teoreticky nešlo prohrát. Obhajovalo jediného senátora, v celostátních preferencích vedlo před všemi o několik parníků, oproti minulosti dokázalo místy nasadit i zvučné osobnosti – jako ředitele Všeobecné fakultní nemocnice, univerzitní profesory, primátory a jako snad jediné také spoustu žen.

Je výsledek senátních voleb pro Andreje Babiše varováním?

celkem hlasů: 104

Výsledek? Totální výbuch! Nula. Z 13 finalistů ve druhém kole se do Senátu nedostal nikdo. I Mirek Topolánek v roce 2008, v čase tzv. oranžové tsunami, kdy ČSSD pobrala 23 z 27 senátorů, dokázal pro ODS uhájit alespoň Prahu. Naopak stejně jako o týden dříve v komunálních volbách v Ústí nad Labem, i v senátních volbách vybouchlo ANO i ve svých tradičních baštách – v Karviné, ve Znojmě, v Chebu…

Důvody tak těžké porážky není složité vyskládat na stůl. Jedním z nich je jistě tradičně nízká volební účast v senátních volbách. ANO dnes reprezentuje zejména někdejší voliče ČSSD a KSČM – a ti vždycky považovali Senát za zbytečný, o čemž je i Andrej Babiš dlouho ujišťoval. Voliči pravice mají v tomto mnohem větší disciplínu.

Tragická volební účast? Možná by se senátoři měli více věnovat obvodu než politikaření

Druhým důvodem je, že ANO odskákalo svou vládní roli, což se v průběhu vládního mandátu děje všem stranám. Voliči je potrestali za váhavé a nedostatečné plnění volebních slibů, třeba kličkování s důchody nebo rušení koncesionářských poplatků.

A třetím důvodem je samozřejmě spojování protivníků v duchu „všichni proti ANO“. V senátním dvoukolovém většinovém systému se to nabízí, tam není ani třeba před volbami skládat nesourodé stranické slepence, stačí sehnat síly do houfu ve druhém kole.

To v atmosféře „Antibabiš“ nepřekvapuje, překvapivé je spíš to, že se tomu ANO nesnaží alespoň v tomto druhu voleb čelit stejnou medicínou. Naopak nadutě odmítlo spolupráci se zbylými vládními stranami, čímž se připravilo o některé postupy do druhého kola a snad i o zisk mandátů v kole druhém.

STAN na vlně, ANO zralé na restart. Babiš jako premiér už nemá na voliče tolik času

I tohle dilema by si ve volebním mezidobí, kdy nás příští rok poprvé od roku 2015 nečekají žádné volby, mělo hnutí ANO vyřešit. V aktuální konstelaci nutně potřebuje raubíře z SPD a Motoristů k vládnutí, přitom se pořád trochu zdá, jako by raději vládlo s nažehlenými holčičkami a hochy z ODS či STAN. Jistě – vládní koalice, to není nutně nezdolné kamarádství Rychlých šípů. Ale schizofrenie, kdy se svých partnerů tak trochu štítíte, asi žádnému vládnutí moc nepřidá.

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