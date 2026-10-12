Kdo zaplatí za záměrně nedokončený senátorský mandát? Ty, ty, ty, hejtmane, ty to budeš platiti!

Co mě jako daňového poplatníka „sejří“ (řečeno s Karlem Poláčkem) ještě více, je skutečnost, že někteří úspěšní kandidáti počítají s tím, že senátorský mandát nedokončí, a za cca tři roky budou kandidovat do Poslanecké sněmovny. Což je funkce neslučitelná se senátorským křeslem a logicky se pak musí vypsat kvůli zániku mandátu nové nelevné doplňovací senátní volby.
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Grolich bodoval, místní problémy hrály prim. Volby žádné velké zemětřesení nepřinesly
Zbytečné a drahé doplňovací volby
Musí se šetřit. Každá koruna se počítá. Státní rozpočet není bezedná studna a veřejné peníze bychom měli používat s maximální rozvahou. Tato věta se v české politice opakuje tak často, že už ji pomalu můžeme nechat vytesat do kamene. Jenom se s ní v praxi skoro nikdo neřídí.
Mám proto jeden konkrétní návrh. Pokud senátor dobrovolně (!) nedokončí svůj mandát, například proto, že se rozhodne během trvání mandátu kandidovat do Poslanecké sněmovny, měl by ze svého (či stranických peněz) uhradit bez zbytečného odkladu náklady zbytečných doplňovacích voleb, které jeho rozhodnutím vzniknou. Klidně ať mu jeho vrtochy následně kompenzuje stranická kasa, ale „politický rozmar“ nesmí být placen ze státního!
Nejde přirozeně o trest za kandidaturu. Jde o obyčejnou odpovědnost za vlastní politické rozhodnutí.
Senátorský mandát není pracovní poměr na dobu neurčitou, ze kterého lze kdykoli odejít bez následků. Je to důležitá veřejná funkce, s níž souvisejí práva, povinnosti i náklady. Když občan zvolí senátora na šest let, není zrovna ideální, pokud mu po několika letech oznámí, že se mu naskytla zajímavější politická příležitost jinde.
Dobrovolný kariérní odchod
Samozřejmě, život přináší nejrůznější situace. Zdravotní důvody, smrt, osobní okolnosti nebo jiné závažné překážky je třeba posuzovat odlišně. Můj návrh míří na dobrovolný (!) odchod motivovaný politickou kariérou. To si prosím podtrhněme červenou vlnovkou!
Nyní si představme, že by kandidát musel podepsat jednoduchý závazek: Pokud mandát opustím z vlastního politického rozhodnutí, uhradím náklady doplňovacích voleb. Najednou by se možná někteří politici začali důkladněji zamýšlet nad tím, zda je skutečně nezbytné opouštět funkci, do níž byli občany zvoleni.
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Pláč nad hrdiny senátního klání. Horní komora plná lokálních celebrit s lokálním rozhledem
Cíl je jasný: omezit lehkovážné zacházení s veřejnými prostředky.
A ještě jedna věc na závěr: Kdo káže občanům šetřit, měl by být ochoten začít u sebe. Což je elementární princip osobní odpovědnosti.
Lidovci se chlubí, jak song jejich předsedy „Ty, ty, ty, hejtmane“ ovládl český předvolební prostor. Možná jejich konkurenti za pár let natočí remix – Ty, ty, ty, hejtmane-senátore, ty to budeš platiti!