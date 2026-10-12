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Kdo zaplatí za záměrně nedokončený senátorský mandát? Ty, ty, ty, hejtmane, ty to budeš platiti!

Petr Kolman
Úhel pohledu   13:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Senát ČRMAFRA

Máme po komunálních a prvním kole senátních voleb. Jako občana mě trápí, že někteří kandidáti se netají tím, že si ponechají nadále post hejtmana nebo starosty či jinou náročnou veřejnou funkci. Tím se práce senátora vysoce degraduje, vysílá se jasný signál: práce v Senátu se dá pojímat jako „vedlejšák“ zabírající pár hodin týdně.

Co mě jako daňového poplatníka „sejří“ (řečeno s Karlem Poláčkem) ještě více, je skutečnost, že někteří úspěšní kandidáti počítají s tím, že senátorský mandát nedokončí, a za cca tři roky budou kandidovat do Poslanecké sněmovny. Což je funkce neslučitelná se senátorským křeslem a logicky se pak musí vypsat kvůli zániku mandátu nové nelevné doplňovací senátní volby.

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Zbytečné a drahé doplňovací volby

Musí se šetřit. Každá koruna se počítá. Státní rozpočet není bezedná studna a veřejné peníze bychom měli používat s maximální rozvahou. Tato věta se v české politice opakuje tak často, že už ji pomalu můžeme nechat vytesat do kamene. Jenom se s ní v praxi skoro nikdo neřídí.

Mám proto jeden konkrétní návrh. Pokud senátor dobrovolně (!) nedokončí svůj mandát, například proto, že se rozhodne během trvání mandátu kandidovat do Poslanecké sněmovny, měl by ze svého (či stranických peněz) uhradit bez zbytečného odkladu náklady zbytečných doplňovacích voleb, které jeho rozhodnutím vzniknou. Klidně ať mu jeho vrtochy následně kompenzuje stranická kasa, ale „politický rozmar“ nesmí být placen ze státního!

Měl by senátor, který záměrně předčasně ukončí svůj mandát, zaplatit náklady na doplňovací volby?

celkem hlasů: 151

Nejde přirozeně o trest za kandidaturu. Jde o obyčejnou odpovědnost za vlastní politické rozhodnutí.

Senátorský mandát není pracovní poměr na dobu neurčitou, ze kterého lze kdykoli odejít bez následků. Je to důležitá veřejná funkce, s níž souvisejí práva, povinnosti i náklady. Když občan zvolí senátora na šest let, není zrovna ideální, pokud mu po několika letech oznámí, že se mu naskytla zajímavější politická příležitost jinde.

Dobrovolný kariérní odchod

Samozřejmě, život přináší nejrůznější situace. Zdravotní důvody, smrt, osobní okolnosti nebo jiné závažné překážky je třeba posuzovat odlišně. Můj návrh míří na dobrovolný (!) odchod motivovaný politickou kariérou. To si prosím podtrhněme červenou vlnovkou!

Nyní si představme, že by kandidát musel podepsat jednoduchý závazek: Pokud mandát opustím z vlastního politického rozhodnutí, uhradím náklady doplňovacích voleb. Najednou by se možná někteří politici začali důkladněji zamýšlet nad tím, zda je skutečně nezbytné opouštět funkci, do níž byli občany zvoleni.

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Cíl je jasný: omezit lehkovážné zacházení s veřejnými prostředky.

A ještě jedna věc na závěr: Kdo káže občanům šetřit, měl by být ochoten začít u sebe. Což je elementární princip osobní odpovědnosti.

Lidovci se chlubí, jak song jejich předsedy „Ty, ty, ty, hejtmane“ ovládl český předvolební prostor. Možná jejich konkurenti za pár let natočí remix – Ty, ty, ty, hejtmane-senátore, ty to budeš platiti!

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