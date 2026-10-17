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Senátní volby ukázaly, že peníze ani Michal David nejsou všechno. A že ANO je v regionech prázdné

Marek Hudema
Názor   19:00
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Kandidátka hnutí ANO do Senátu na Chebsku a Tachovsku Sandra Tsoukernik vsadila...

Kandidátka hnutí ANO do Senátu na Chebsku a Tachovsku Sandra Tsoukernik vsadila v kampani na zpěváka Michala Davida | foto: OG sandratsoukernik

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Senátní obvod Cheb na sebe strhl před volbami celostátní pozornost kvůli tamní volební kampani. Za hnutí ANO tam totiž kandidovala Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře Leona Tsoukernika, která zapojila do své kampaně hudebníka Michala Davida. Kandidovala proti dosavadnímu senátorovi, vysokoškolskému pedagogovi Miroslavu Plevnému kandidujícímu za STAN. Ten naopak vedl spíše nenápadnou kampaň a vyhrál.

Ukázalo se, že peníze na kampaň nejsou všechno a že pouhý marketing bez jasného programu nefunguje. O paní Tsoukernik totiž do voleb jako o političce nikdo neslyšel, ona sama se pak prezentovala jako filantropka a žena, která vyřeší v Senátu skoro všechny místní problémy. I když, jak sama uznala, by neměla na jejich řešení příliš vliv.

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Plevný se naopak prezentoval spíše skutečně jako senátor, který kontroluje zákony a jejich kvalitu, než jako pouhý lobbista pro region, i když i za ten sliboval lobbovat. Ale možná to bylo i tím, že Plevný je zároveň v chebském zastupitelstvu.

Personální vyprázdněnost ANO

Je otázkou, nakolik Sandře Tsoukernik uškodila u voličů spojitost s jejím manželem. Leon Tsoukernik je miliardář, který vydělal na hazardu, a tak to možná není zrovna na Chebsku, což je spíše periferie či poloperiferie, populárním „zaměstnáním“. Navíc ANO se prezentuje jako hnutí hodlající regulovat hazard a dbající na rodinné hodnoty, přičemž i její kandidátka Tsoukernik zdůrazňovala důležitost rodiny.

To ale zcela neladilo s chováním jejího manžela, který loni upadl do kómatu, když si nechal podat anestetikum při sexuálních praktikách s jinou ženou. Ale jestli Sandru Tsoukernik poškodily ve volbách, jak ona říká, osobní útoky na ni a na její rodinu, to je otázkou.

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Nicméně prohra Sandry Tsoukernik jasně ukazuje, že hnutí ANO senátní volby „neumí“. Ostatně v nich prohrálo na celé čáře. Mimo jiné proto, že - jak ukazuje kandidatura Tsoukernik, která jako by spadla odnikud - trpí v regionech personální vyprázdněností.

Naproti tomu vítězství Plevného ukazuje, že hnutí STAN, které naopak trpělo problémy s personální vyprázdněností v celostátní politice, jak ukazovala i jeho činnost v minulé vládní koalici, má v regionech politiky, kteří jsou tam integrovaní a mají tam stabilní podporu. A tohle nejde v některých případech změnit ani velkolepou předvolební kampaní a koncerty Michala Davida.

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