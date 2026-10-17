Senátní volby ukázaly, že peníze ani Michal David nejsou všechno. A že ANO je v regionech prázdné

Ukázalo se, že peníze na kampaň nejsou všechno a že pouhý marketing bez jasného programu nefunguje. O paní Tsoukernik totiž do voleb jako o političce nikdo neslyšel, ona sama se pak prezentovala jako filantropka a žena, která vyřeší v Senátu skoro všechny místní problémy. I když, jak sama uznala, by neměla na jejich řešení příliš vliv.
Plevný se naopak prezentoval spíše skutečně jako senátor, který kontroluje zákony a jejich kvalitu, než jako pouhý lobbista pro region, i když i za ten sliboval lobbovat. Ale možná to bylo i tím, že Plevný je zároveň v chebském zastupitelstvu.
Personální vyprázdněnost ANO
Je otázkou, nakolik Sandře Tsoukernik uškodila u voličů spojitost s jejím manželem. Leon Tsoukernik je miliardář, který vydělal na hazardu, a tak to možná není zrovna na Chebsku, což je spíše periferie či poloperiferie, populárním „zaměstnáním“. Navíc ANO se prezentuje jako hnutí hodlající regulovat hazard a dbající na rodinné hodnoty, přičemž i její kandidátka Tsoukernik zdůrazňovala důležitost rodiny.
To ale zcela neladilo s chováním jejího manžela, který loni upadl do kómatu, když si nechal podat anestetikum při sexuálních praktikách s jinou ženou. Ale jestli Sandru Tsoukernik poškodily ve volbách, jak ona říká, osobní útoky na ni a na její rodinu, to je otázkou.
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Nicméně prohra Sandry Tsoukernik jasně ukazuje, že hnutí ANO senátní volby „neumí“. Ostatně v nich prohrálo na celé čáře. Mimo jiné proto, že - jak ukazuje kandidatura Tsoukernik, která jako by spadla odnikud - trpí v regionech personální vyprázdněností.
Naproti tomu vítězství Plevného ukazuje, že hnutí STAN, které naopak trpělo problémy s personální vyprázdněností v celostátní politice, jak ukazovala i jeho činnost v minulé vládní koalici, má v regionech politiky, kteří jsou tam integrovaní a mají tam stabilní podporu. A tohle nejde v některých případech změnit ani velkolepou předvolební kampaní a koncerty Michala Davida.