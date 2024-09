V Praze 2 už tenisová raketa nevyhrává. Jak ODS přišla o senátní obvod, který býval její baštou

Hilšer si udělal jméno tím, že dvakrát neúspěšně kandidoval na prezidenta. Co, jakou politiku, vlastně nabízí hnutí Marek Hilšer do Senátu než dostat Marka Hilšera do Senátu?

Bárta je mediálně známý egyptolog, často píše a mluví o civilizačních kolapsech a podobných tématech. Když teď zamířil do Senátu, leckdo by si mohl připomenout knihu Egyptologové od Kingsleyho Amise. Nebyla i u Bárty egyptologie jen zástěrkou k čemusi skrytějšímu? Ale to je jen vtip. Nic proti Bártově erudici, je to názorový nekonformista, což se v Senátu hodí. Ale není to politicky profilovaný člověk.

A teď to hlavní. Kde zůstala ODS? Za ni kandidující Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, do finále nepostoupila. Je to vzdělaná a slušná osoba, hlasem pro ni volič nic neriskuje, ale opět. Není to politicky profilovaná osobnost, která by obstála proti mediálně známým Bártovi a Hilšerovi. I ona svým způsobem zastupuje nepolitickou politiku.

Poslední úspěch v roce 2006

To vše ilustruje osud senátního obvodu, který dlouho patřil mezi nejpevnější bašty ODS. Obvodu, který naplňoval hlášku (inspirovanou Václavem Klausem a jeho zálibou v tenise), že tam by za ODS vyhrála i tenisová raketa. Jak ukázala sobota, už nějaký čas to neplatí.

Zde můžu být lehce osobní, neboť jsem voličem z Prahy 2. Když se v listopadu 1996 konaly vůbec první senátní volby, v jejich předvečer jsem se vrátil z cesty do Ameriky, šel jsem za přáteli do hospody a druhý den jsem celé dopoledne – včetně voleb – prospal. Když jsem pak přišel do redakce Respektu, kde jsem tehdy působil, šéfredaktor Vladimír Mlynář mi tónem zkušeného řekl: „Nic si z toho nedělej, rozhoduje se stejně ve druhém kole.“ Nerozhodovalo. Vladimír Zeman za ODS vyhrál už v tom prvním.

A tak to šlo dál. V roce 2000 na Praze 2 Vladimír Zeman (již v barvách Unie svobody) ve finále prohrál s Danielou Filipiovou z ODS. V roce 2006 Filipiová ve finále porazila Taťjanu Fischerovou kandidující za Zelené, tudíž za nepolitickou politiku. Prostě proti tenisové raketě neměl nikdo šanci.

Ale pozor. Již v roce 2012 získal na Praze 2 senátní křeslo pirát Libor Michálek, když ve finále porazil Stanislava Křečka (ČSSD). Milena Kozumplíková z ODS skončila v prvním kole až na čtvrtém místě.

V roce 2018 Michálek ve finále podlehl Marku Hilšerovi (Marek Hilšer do Senátu), zatímco kandidát ODS, herec Vladimír Kratina, skončil v prvním kole až na třetím místě. Tak jako letos Eva Zažímalová. Cesta k nepolitické politice v senátním obvodu č. 26 je tak dokonána.

Dlouhý pochod ke ztrátě

Jinými slovy to lze říci i takto. ODS si na Praze 2 počínala za téměř třicet let existence Senátu tak, že nechala proběhnout jakousi tranzici. V tomto případě přechod od skutečné politiky (tu na radniční úrovni reprezentoval starosta Michal Basch) k politice nepolitické. Tu reprezentují senátoři za Prahu 2 v poslední dekádě i neúspěšní kandidáti ODS (či za ODS), též nepolitické osobnosti, které od vítězů dostávají na frak.

Lze to shrnout. ODS přišla o jednu ze svých nejpevnějších bašt v době, kdy se začala spoléhat na to, že na Praze 2 za ni vyhraje i tenisová raketa.