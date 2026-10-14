Druhé kolo senátních voleb je specifické, je to druhé kolo ve většinovém systému, takže volič, jemuž kandidát nepostoupil do druhého kola, volí menší zlo. Vítězí ten populárnější, méně konfliktní. Navíc senátní klání je soubojem lokálně známých osobností a partajní příslušnost bývá podružná.
|
Boj o lídra opozice: STAN si může pískat, ODS spíš stýskat
Dalším faktorem, který nesmíme opominout, jsou koaliční nominace, letos se při domlouvání kandidátek sdružovaly nejrůznější opoziční strany za účelem vyřadit nominanta hnutí ANO. Opozičních kandidátů do Senátu s jedinou stranickou nominací bylo hodně málo. Pokud se přihodila nějaká „nehoda“ a ve druhém kole proti sobě stojí dva opozičníci, nejsou to často reprezentanti jedné, ale více stran.
Vlastně to bude často „jen“ test popularity, který opozici nemusí mrzet, myslela-li snahu o vyřazení ANO vážně. Nebo snad někdo chce spojovat případnou porážku Dagmar Peckové v druhém kole na Praze 9 (což jí nepřejeme) od Davida Smoljaka s nějakou chybou Martina Kupky?
|
Starostové vyhráli. Ještě ale nemají vyhráno, podobně jako ODS nemá prohráno
Umetená cestička
Možná jediný souboj může mít nějaké celostátní konsekvence a to v obvodě Brno-město, kde proti populárnímu Zdeňku Papouškovi (podporuje jej ODS, KDU i TOP 09) kandiduje současný senátor za Vyškovsko Karel Zitterbart (STAN), který uvolnil místo Janu Grolichovi tím, že mu přenechal svůj obvod a kandidoval v Brně. Je to pěkné gesto, ale možná to bude též ilustrace přísloví: pro dobrotu na žebrotu. A můžeme to vnímat jako takový poťouchlý otazníček nad tím, do jaké míry Jan Grolich „triumfoval“ a do jaké míry mu umetli cestičku.
|
Grolich bodoval, místní problémy hrály prim. Volby žádné velké zemětřesení nepřinesly
V neposlední řadě nemůže být druhé kolo senátních voleb žádným ukazatelem pro celostátní politiku pro mizivou účast voličů. Ta bývá v druhém kole opravdu malá, letos bychom byli rádi, kdyby byla poloviční oproti prvnímu kolu, leckdy stačí ke zvolení senátorem i pouhých deset tisíc hlasů. Do jaké míry tohle může být reprezentativní? A proč to vůbec vztahovat k celostátní politice?
Opozičního lídra určí něco úplně jiného než pár duelů v rámci opozice v senátních volbách. Bude to schopnost oslovit voliče protivného tábora, tedy ty, kteří své hlasy před rokem věnovali ANO, Motoristům či SPD. K tomu je potřeba změnit slovník a přemýšlet jinak než dosud. Už na to upozornil Martin Kupka, když mluvil o tom, že část voličů ODS si zvykla na jednoduchou rétoriku Antibabiš a není ochotna akceptovat méně konfrontační styl.
|
Babiš kulhající, Rakušan dospívající. Opozice přeskupuje síly a Grolich vstupuje do hry
Ano, tohle riziko musí opoziční strany zvážit, tedy alespoň chtějí-li situaci změnit. Buď opozice setrvá u pětiminutovek nenávisti, nebo voličům konečně nabídne něco jiného než opakování toho, co předváděla pod vedením Petra Fialy.