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Komora nehybnosti. Senát jako pojistka demokracie není pro ženy ani pro nováčky

Martin Zvěřina
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Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026).

Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026).
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026).
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová (17. října 2026)
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová (17. října 2026)
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Kromě výčtu, který do světa hlásá, kdo vyhrál a kdo prohrál, se na letošní senátní klání můžeme podívat i očima těch, kteří by chtěli nějakou dlouhodobější změnu, a ti musejí zaplakat, protože konzervativci zválcovali horní komoru na celé čáře. Senát hlásí nejméně nových tváří a jedinou novou ženu, naopak tři ubyly.

ANO dostalo výprask, Starostové jsou na vítězné vlně, ODS se může opřít o největší senátorský klub, Piráti z horní komory vypadli. Navzdory většině předpovědí se Senát nemění a opoziční kluby neoslabily, naopak posílily. Mnozí hodnotili výsledek voleb tak, že se nic nezměnilo, poměry sil zůstaly zachovány. Opticky se cítí vítězi Starostové, ale mohou se tak cítit i v ODS.

Nevysvětlitelný výsledek

Co však trošku zapadlo, je skutečnost, že do Senátu se letos probojovala jediná žena, a že křeslo obhájil rekordní počet senátorů. Letos obhajovalo mandát 23 senátorů a k vítězství jich dokráčelo 16, to je rekordní číslo, když připočteme ještě dva senátory, kteří jsou zároveň hejtmany, je zabetonovanost politických matadorů v Senátu více než zřetelná.

Máte radost z výsledku senátních voleb?

Řeknete si, je to jasné, většinový systém voleb, věkové omezení, to jsou faktory, které obhájcům mandátu nahrávají a politické nováčky znevýhodňují. Zajisté, ale v kontrastu s tím, jak se do Sněmovny prosadilo množství mladých žen a mužů, zejména mezi Piráty a Starosty, je tenhle výsledek těžko vysvětlitelný. Ukazuje to minimálně na to, že horní komora se nikam neposune a své chování nezmění, to je ostatně alfa a omega předvolebních kampaní většiny obhajujících.

Že by si většina voličů nepřála obměnu horní komory a se Senátem panovala všeobecná spokojenost? Průzkumy tomu neodpovídají, senátoři nejsou nejpopulárnější politici.

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Vysvětlení je spíš v tom, že zejména v druhém kole se do volebních místností dostaví po čertech málo voličů. Například v senátním obvodu Karviná stačilo v druhém kole Petru Kazíkovi k získání mandátu 5836 hlasů při volební účasti 13,15 procenta oprávněných voličů. Nechceme nijak zpochybňovat mandát pana senátora, ale v Karviné to byl v druhém kole spíš souboj fan klubů, než výraz vůle většiny voličů. Mimochodem, tohle je ukázka, proč se o senátních volbách nedá mluvit jako o referendu o vládě.

Zabetonování

Ale vraťme se ke komoře nehybnosti. Možná je letošní výsledek jen výkyvem nálad, anomálií, ale je také možné, že je plodem politiky současné opozice, která chce zabránit každé změně a snaží se o konzervaci poměrů. Horní komora nikdy nemůže být buldozerem změn ani apoštolem politické generační obměny, ale takovéhle výsledky pozorovatele jen rozesmutní.

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Být mladým člověkem, asi bych se zlobil, letošní senátní volby zajistily zabetonování nejen sil mezi opozicí a koalicí, ale i vzorců chování, celkové řekněme pokračování v dosavadních manýrech a to nejen v Senátu.

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Komentář

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