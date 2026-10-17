Koho by volil Mácha? Jak mohou vypadat senátní duely z pohledu táborového fandění

To uvidíme až podle výsledků, řekněme někdy po 16. hodině (slabá účast vede k rychlejšímu počítání). Ale fanoušci se vždy aktivizují s předstihem. Jako na fotbale. Vyhrají naši? Tak zní hlavní otázka, i když vítězství v tom či onom obvodu s celkovým poselstvím voleb nepohne. Ale hýbe s emocemi fanoušků a to se počítá, že.
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Podívejme se na 22 senátních obvodů, ve kterých se rozhodne právě dnes (v pěti se rozhodlo v prvním kole před týdnem). Podívejme se na ně optikou táborových fanoušků. Je to pohled samozřejmě zjednodušený, ba zkreslený, ale tak to u optiky táborového fandění bývá. Které kandidáty počítat mezi „ty naše“? Na to žádné přesné pravidlo není. Přesto právě tento pohled může o výsledcích voleb rozhodnout.
STAN - patří do „kartelu“ nebo k progresivistům
Jasně vyhraněný tábor nabízejí babišovci, hnutí ANO. Vyhraňuje se sám, když o soupeřích mluví jako o „prolhaných“ či „polistopadovém kartelu“. Ale vyhraňují ho i konkurenti, když sami sebe označují za „demokratické strany“. Z čehož logicky vyplývá, že podle nich hnutí ANO mezi demokraty nepatří.
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Daleko méně jasné je to s „polistopadovým kartelem“, vypůjčíme-li si Babišův výraz. Kdo vlastně patří do „kartelu“? Skutečně jen ty strany, které v 90. letech ovládaly politiku a vlády? Z těch žijí jen ODS a lidovci (KDU-ČSL). Patří tam i jejich deriváty? Pak bychom museli připočíst i STAN, TOP 09 či různé regionální party. Nebo už jistí fanoušci počítají STAN, TOP 09 a podobné party k ryzím progresivistům západního typu?
Toto škatulkování si musí udělat každý za sebe sám. Pro někoho jsou „naši“ pouze babišovci. Pro jiného pouze ODS (nanejvýš se spojenci). Pro další pouze STAN. Pro jiné ODS, STAN či TOP 09, hlavně když je to proti ANO. V našem přehledu ale – víc pro pestrost než z definice – mezi „polistopadovým kartelem“ a progresivisty rozlišujeme.
A někde je to mimo ideové kategorie, spíše podle osobních. Třeba takový obvod Česká Lípa, Máchův kraj. Tam bojují starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Očima fanoušků nemusí být ani jeden zástupcem dobra proti zlu, „tím naším“. Ti, kdo nemají rádi ANO, mohou mít ještě méně rádi Půtu, jenž v primárkách vyšachoval senátora Voseckého, a „hodit to“ Volfové. Těžko hádat.
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Můžete si říci: koho by v Máchově kraji volil Karel Hynek Mácha? Že by byl progresivista, lze čekat. Že na Kladně by volil pirátskou senátorku Šípovou proti řediteli školy Patákovi z ODS, na to vemte jed. Ale koho by volil v České Lípě, na to vsadit nelze. Možná by se zařadil mezi nevoliče.
Až po „domácí zabíjačky“
Celkově se rýsují tyto kategorie finálových soubojů.
Za prvé. Babišovci versus progresivisté. Sem můžeme zařadit obvody Cheb, Plzeň, Příbram, Louny, Kolín, Pelhřimov, Znojmo, Olomouc (formálně nyní Litovel) či Karviná. I tady jsou zajímavé souboje: manažerka a manželka miliardáře Tsoukernik versus ekonom a dosavadní senátor Plevný (Cheb) či náměstkyně primátora Kantorová versus generál Řehka (Plzeň).
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Za druhé. Méně obsazená je kategorie babišovci versus „polistopadový kartel bez přívlastků“, tedy ryzí ANO versus ryzí ODS. Najdeme ji jen v Ostravě, Přerově a Uherském Hradišti (kde je ale v roli „ryzího ódéesáka“ lidovec Bazala).
Za třetí. Zajímavěji působí kategorie „polistopadový kartel“ versus progresivisté. Příkladem je Praha 5, kde zástupce tradiční ODS bojuje se senátorem Václavem Láskou (SEN 21). Nebo Praha 9 se soubojem Dagmar Pecková (ODS) versus David Smoljak (STAN). Patří sem i Brno, Kladno, Hradec Králové (nositelka slavného příjmení Petrof versus exministr Dvořák) či Zlín.
Za čtvrté je tu kategorie občas cynicky zvaná „domácí zabíjačka“. Kde soupeří zástupci part více či méně blízkých. Třeba na Praze 1, kde spisovatel Padevět (STAN) chce porazit starostu Prahy 7 Čižinského (Praha sobě). Ve Žďáru nad Sázavou, kde bojují bývalý sociální demokrat Šmarda a lidovec Klement. Či ve Frýdku-Místku, kde jsou ve finále starostka (STAN) a lídr party Naše město F-M.
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I tyto souboje lidé sledují. Svědčí o tom hláška z Prahy 1: „Čižinský schody spravuje, Padevět ví, kam vedou.“ Tu by mohl ocenit i Karel Hynek Mácha, i kdyby si mezi kandidáty nevybral.